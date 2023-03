Alin Tișe: „Nu se fac blocuri în Ciurila, se păstrează specificul local”

În Ciurila nu se vor construi blocuri și nici nu se va face accesul la Autostrada Transilvania, dă asigurări președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Activiștii de mediu au atras atenția că, odată cu aprobarea PUG-ului pentru comuna Ciurila, Făgetul va fi „efectiv” distrus.

Activiștii civici susțin că, în ceea ce privește PUG-ul comunei Ciurila, există o cererea de arie protejată înregistrată la Academia Română, la Ministerul Mediului, la Ministerul Dezvoltării pentru arealul care include intravilanul propus până la limita Făgetului și cartierul unor investitori imobiliari.

„Acest PUG Ciurila se va aproba, probabil, în ciuda faptului că există o plângere prealabilă care cere desființarea autorizațiilor de construcție și avizelor care permit distrugerea biodiversității din arealul propus spre protejare. Și care sunt aprobate peste un coridor ecologic European. Acest PUG Ciurila se va aproba, probabil, cu multe formulări generice care lasă loc de nod rutier de autostradă A3 în zonă turistică și naturală. Cu descărcare de autostradă pe drum județean printre case și pe un drum comunal numit în continuare, pe față: centură ocolitoare. Acest PUG Ciurila se va aproba, probabil, în ciuda faptului că a fost făcut pe ascuns, cu interese private imobiliare evidente, presărat cu corupție și neadevăruri fățișe”, au atras atenția activiștii civici.

În replică, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că s-a ținut cont de toate propunerile oamenilor și că în Ciurila nu se vor construi blocuri și nici drumuri de acces la autostradă.

„Noi am mai analizat acest PUG în urmă cu un an. Oamenii trebuie să știe că aceste planuri urbanistice ajung la Consiliul Județean în formă aproape finală, urmând să obțină de la noi un aviz conform, după care aceste studii se duc la primării pentru a fi discutate, votate în consiliile locale. Punctual, pentru comuna Ciurila și acum un an au fost foarte multe intervenții. Am cerut proiectanțiilor angajați de către Primăria Ciurila să țină cont de toate aceste doleanțe ale oamenilor, o parte s-au regăsit în noul PUG pe care l-am avut în față acum o săptămână. Planul a fost aprobat, dar nu a fost definitivat din punct de vedere al planșelor și al elementelor componente. Am cerut Direcției de Urbanism să țină cont de toate propunerile venite din partea tuturor oamenilor. S-au stabilit câteva reguli foarte clare: rămân zone de case nu de blocuri, se păstrează specificul local, nu se face accesul la autostradă ca să treacă mașinile prin comună, se va găsi o variantă alternativă de coborâre, un drum care să lege comuna de Florești, nu se va atinge nimeni de spațiul verde, de pădurea din zonă. Se va ține cont de zonele de rezervație”, a spus, miercuri, Alin Tișe.

