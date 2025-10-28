Vreme rece și maxime de 11 grade. Zona montană a județului Cluj, sub Cod galben de vânt puternic.

Vremea se menține rece, astfel că maximele termice nu vor depăși 11 grade Celsius. Zona montană a Clujului se află sub Cod galben de vânt.

Marți, 28 octombrie, cerul va fi preponderent senin, cu înnorări persistente în nord-vestul și centrul teritoriului. Se vor semnala ploi în zona Maramureșului, în Crișana și pe alocuri în Transilvania. La munte local va ploua, iar la altitudni mai mari de 1. 500 m vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 - 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, însă dimineața va fi rece.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru zona montană a județului, valabilă până la ora 10:00. Astfel, la altitudini de peste 1.800 m se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

În rest, cerul va fi preponderant senin, cu înnorări locale și temporare, cu șanse minime de precipitații. Maxima termică a zilei va fi de 11 grade, iar minima va indica 4 grade Celsius.

De la jumătatea săptămânii, temperaturile vor crește ușor, astfel că maximele vor ajunge la 16 – 17 grade Celsius.

