Cutremur puternic în vestul Turciei, urmat de mai multe replici

Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei. Mai multe clădiri s-au prăbușit.

Un cutremur puternic a lovit luni vestul Turciei, provocând prăbușirea a cel puțin trei clădiri, deja avariate de un cutremur anterior, informează The Independent.

Nu au fost raportate victime imediate.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a avut ca epicentru orașul Sindirgi din provincia Balikesir, potrivit agenției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor, AFAD.

Seismul avut loc la ora locală 22:48 (19:48 GMT) la o adâncime de 5,99 kilometri (3,72 mile).

Cutremurul, care a fost urmat de mai multe replici, a fost resimțit la Istanbul și în provinciile învecinate Bursa, Manisa și Izmir.

Foto: depositphotos.com

