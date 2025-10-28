Actualitate
Peisaj spectaculos în zona montană a Clujului: Iarnă de poveste pe Vârful Vlădeasa
A nins ca în povești în zona montană a Clujului. Atmosferă spectaculoasă în zona Vlădeasa.Peisaj spectaculos în zona montană a Clujului: Iarnă de poveste pe Vârful Vlădeasa|Foto: Salvamont Vlădeasa Cluj - Facebook
A nins în zona montană înaltă a județului Cluj. Vârful Vlădeasa a fost cuprins de zăpadă.
CITEȘTE ȘI:
Vreme rece și maxime de 11 grade. Zona montană a județului Cluj, sub Cod galben de vânt puternic.
Conform imaginii publicate de salvamontiștii clujeni, iarna și-a intrat în drepturi în zona montană a județului Cluj.
Peisaj spectaculos în zona montană a Clujului: Iarnă de poveste pe Vârful Vlădeasa
De altfel, meteorologii au emis, luni dimineața, o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru zona montană a județului Cluj. Astfel, la altitudini de peste 1.800 m se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.
Masivul Vlădeasa oferă perspective spectaculose, cu o atmosferă de basm. Cel mai înalt pisc, Vârful Vlădeasa, are o altitudine de 1.836 m.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: