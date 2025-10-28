Marius Balo, reacție fermă la răspunsul halucinant al Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la vizita delegației chineze în România: „Bune practici înseamnă că nu onorezi reprezentanții unui sistem opresiv”.

Vizita reprezentanților sistemului penitenciar din Shanghai în România a avut ca scop „împărtășirea bunelor practici”, susține Administrația Națională a Penitenciarelor. „În fapt, s-au legitimizat abuzurile și crimele comise de odiosul sistem penitenciar al Chinei comuniste”, spune clujeanul Mariu Balo.

Săptămâna trecută, mai mulți reprezentanți ai sistemului penitenciar din Shanghai, locul în care clujeanul Marius Balo a fost întemnițat 8 ani de zile, au fost primiți de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) din România.

Ulterior, după ce Marius Balo a făcut o sesizare publică pentru că ANP „a avut onoarea” de a găzdui delegația condusă de Dai Weidong, directorul adjunct al închisorii unde clujeanul a fost încarcerat în condiții inumane, Administrația Națională a Penitenciarelor a șters comunicatul oficial și a venit cu o explicație halucinantă: scopul vizitei oficiale a constat în „împărtășirea bunelor practici și progresele din sistemul penitenciar românesc”.

Conform ANP, discuțiile s-au concentrat pe „aplicarea legislației naționale românești și a recomandărilor europene” în ceea ce privește „reintegrarea socială a persoanelor private de libertate”.

În reacția sa, Marius Balo arată că răspunsul ANP „crează noi confuzii și nu atinge nici măcar tangențial problema de fond: prin primirea «onorantă» pe care Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a făcut-o «partenerilor chinezi», s-au legitimizat în fapt abuzurile și crimele comise de odiosul sistem penitenciar al Chinei comuniste”, a notat clujeanul Marius Balo drept reacție la răspunsul halucinant al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

De altfel, ANP face abstracție de cazul Alinei Apostol, românca întemnițată în condiții grele într-o închisoare din China.

După cum semnalează Marius Balo, gestul ANP comportă implicații profunde:

„România, actualmente stat membru al Uniunii Europene și al Parteneriatului Nord Atlantic, a pătimit enorm de pe urma urgiei comuniste. Având capacitatea, câștigată cu sânge, de a recunoaște imediat un astfel de totalitarism criminal, are datoria morală de a fi un lider și un exemplu de bune practici pentru celelalte state membre.

Bune practici înseamnă că nu onorezi reprezentanții unui sistem opresiv în care sute de oameni nevinovați sunt zilnic arestați, condamnați și trimiși în lagărele de muncă forțată unde vor trudi, asemenea unor sclavi, până în ziua în care vor muri. Vă vorbesc din proprie experiență, am trudit și eu acolo timp de opt ani de zile. Norocul meu, dacă pot să îi spun așa, a fost că din mila lui Dumnezeu nu am murit în acel iad”, explică Marius Balo în reacția la răspunsul ANP, publicată pe pagina de Facebook.

La începutul lunii noiembrie, Mariu Balo urmează să prezinte ANP situația de fapt din închisorile din China.

