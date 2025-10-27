Atenție, șoferi! S-a surpat o porțiune de drum de pe A10, între Turda și Aiud.

Șoferii trebuie să circule cu atenție pe sensul de mers Turda - Aiud (A10), deoarece pe acel segment o porțiune de drum s-a surpat.

Problemele continuă cu fisurile la A10. Acum s-a surpat o bucată de drum pe sensul Turda - Aiud | Foto: Captură video YouTube - ziarulunirea.ro

O porțiune din autostrada A3, sensul de mers Aiud - Turda, s-a surpat. Șoferii trebuie să conducă cu atenție sporită, potrivit ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, autoritățile competente au plasat semnale rutiere care avertizează conducătorii auto despre porțiunea cu probleme de pe autostradă. Astfel, pe acea parte nu se poate circula până când lucrările de reparații nu vor fi finalizate.

Chiar dacă porțiunea afectată nu este de dimensiuni mari, dacă u s-ar fi luat măsuri prompte, s-ar fi putut produce un eveniment tragic.

Autostrada A10 are „boala” fisurilor

De altfel, Autostrada A10 nu este străină de fisuri în asfalt.

În septembrie 2023, o altă alunecare de teren a afectat corpul autostrăzii A10 la nord de Alba Iulia. Traficul a fost oprit și este nevoie de reconstruirea căii de rulare.

Atunci, restricțiile au dus la cozi care s-au întins pe mai mulți kilometri, ambuteiajul a fost sporit și de faptul că un TIR s-a stricat chiar pe rampa de ieșire de pe autostradă.

Pe A10 imediat după nodul rutier de la Alba Iulia Nord, tot în zona dealului unde pământul a tot luat-o la vale în trecut, atunci constructorul italian Impresa Pizzarotti lucra la remedierea unor surpări. Circulația era închisă pe sensul spre Turda. A fost a doua oară când circulația era complet închisă, iar constructorul reconstruiește o bucată de autostradă.

Anterior, în primăvara anului 2023, o altă fisură în asfalt și în taluz a făcut ca muncitorii să înceapă demolarea parțială pe un segment din autostrada A10 Sebeș - Turda, în zona Alba Iulia Nord, la doar câțiva metri distanță de locul unde corpul autostrăzii abia ce a fost atunci reconstruit de la zero pe o distanță de câteva zeci de metri după ce o alunecare de teren a afectat șoseaua.

