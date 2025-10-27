Premierul Ungariei, primit de Papa Leon la Vatican. Viktor Orban: „Lumea se obișnuiește încet-încet cu războaiele.”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Foto: Facebook - Orbán Viktor

Papa Leon al XIV-lea l-a primit azi, 27 octombrie 2025, la Vatican pe premierul ungar Viktor Orban, care i-a cerut suveranului pontif „să sprijine eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina, informează EFE, citat de Agepres.ro.

Potrivit sursei citate, după audiența la suveranul pontif, Orban s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, iar în timpul conversației „au fost subliniate relațiile bilaterale puternice și aprecierea pentru angajamentul Bisericii Catolice de a promova dezvoltarea socială și bunăstarea comunității maghiare, cu o atenție deosebită asupra rolului familiei, formării și viitorului tinerilor, precum și importanței protejării celor mai vulnerabile comunități creștine”, potrivit unui comunicat al Vaticanului.

Papa Leon și Viktor Orban au discutat despre războiul din Ucraina

În comunicat este explicat faptul că „un spațiu amplu a fost dedicat și problemelor europene, cu o atenție deosebită asupra conflictului din Ucraina și situației din Orientul Mijlociu”.

Șeful guvernului ungar anunțase într-un mesaj pe Facebook că va discuta cu Papa Leon al XIV-lea despre modul în care „lumea se obișnuiește încet-încet cu războaiele”.

„Dar, pe măsură ce lumea se obișnuiește cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi fierbinte de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în țara noastră, în casele noastre și în viitorul copiilor noștri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”, a scris Orban.

El a adăugat: „Vrem să stăm departe de febra războiului care se răspândește în întreaga lume. De aceea, de la izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, am construit o coaliție antirăzboi. Îl voi informa pe Sfântul Părinte și, mai târziu, pe prim-ministrul italian despre eforturile depuse de Ungaria”.

