Emil Boc: „Clujul se măsoară prin modul în care își apără cetățenii”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o întrevedere cu Luminița Popescu, secretar de stat la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Cei doi au discutat despre programele de protecție pentru victimele violenței domestice.

Primarul Emil Boc, întrevedere cu Luminița Popescu, secretar de stat la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați | Foto: Facebook, Emil Boc

Întrevederea a avut loc la Primăria Cluj-Napoca.

Cei doi au discutat despre programele pe care le are Clujul pentru victimele violenței domestice, bune practici implementate aici și despre ceea ce pot face autoritățile mai bine prin replicarea modelelor noi din Europa.

Centru de 5 mil. euro pentru victimele violenței domestice

„Cel mai important proiect actual al Primăriei Cluj-Napoca în acest domeniu este construcția unui nou Centru pentru victimele violenței domestice, cu apartamente de cazare și spații pentru consiliere socială, psihologică, medicală și alte servicii necesare. Investiția depășește 5 milioane euro, iar contractul de proiectare și execuție este în derulare”, a transmis Emil Boc într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Primăria a atras fonduri europene pentru dezvoltarea programelor dedicate victimelor violenței, prin DASM - Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei.

„Oferim prin Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie (CPCVF) al DASM programe de sprijin pentru reintegrare socială, inclusiv ajutor pentru plata chiriei, servicii gratuite de consiliere juridică și psihologică”, a mai precizat Emil Boc.

Edilul a prezentat cele menționate mai sus și în cadrul conferinței „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!” dedicată prevenirii și combaterii violenței domestice și organizată de Instituția Prefectului - Județul Cluj, la Cluj Arena.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ONG-uri și instituții publice, într-un demers comun pentru a susține victimele violenței și a promova dialogul și solidaritatea.

„Violența domestică nu este o problemă privată, ci una socială, morală, instituțională, care ne privește pe noi toți. Un oraș modern, valoros, inclusiv, cum este Clujul, se măsoară prin modul în care își apără cetățenii, cum îi apără pe cei care au nevoie de ajutor și sprijin. În fiecare zi mii de femei, copii și vârstnici din Europa trăiesc în frică, iar noi nu putem rămâne tăcuți. Tăcerea ucide și protejează agresorul. Împreună, trebuie să spargem acest cerc vicios și să ieșim din tăcere! (…) Cluj-Napoca continuă să investească în siguranță, sprijin și protecție pentru cei vulnerabili”, a mai transmis Emil Boc.

