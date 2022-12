Campus cu centre de cercetare, piață urbană, bază sportivă și cămin, construit de UBB în Lomb. Cum va arăta viitorul „hotspot” de cercetare și inovare? FOTO

Un nou complex de cercetare, dezvoltare și inovare va fi realizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, în cartierul Lomb. Planul urbanistic zonal al viitorului Science Campus Cluj a fost lansat în consultare publică.

Administrația locală a lansat în consultare publică planul urbanistic zonal al ansambluluii urban Science Campus Cluj, ce urmează să fie realizat în cartierul Lomb, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Asftel, în perioada 14 decembrie – 6 ianuarie 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Proiectul a fost realizat de arhitecții de la KXL Studio, câștigătorii concursului internațional de soluții organizat de municipalitate, în cadrul unui contract în valoare de 1,7 mil euro. În total, 17 oferte au fost depuse pentru proiectarea viitorului centru de cercetare și inovare, localizat pe o suprafață de 6,48 hectare, pe un teren aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca. Din suprafața totală, 3,48 hectare îi vor reveni Primăriei pentru realizarea unui Science Center, a unei piețe urbane și terenuri de sport, iar o suprafață de 3 hectare îi va reveni Universității Babeș-Bolyai pentru realizarea unui complex de cercetare, dezvoltare și inovare, în forma specializării inteligente InfoBioNano4Health, incluzând și sediul Facultății de Matematică și Informatică, alături de un cămin studențesc.

Terenul vizat este situat în zona Lomb a municipiului Cluj-Napoca, în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC și TEAM).

Ce obiective va cuprinde viitorul complex de cercetare?

Complexul va cuprinde următoarele obiective de investiții:

Center for Life, Art, and Science (CLAS) - CLAS este o instituție nouă, proiectată ca un ecosistem de inovare cu participanți din cadrul instituțiilor publice, societății civile, întreprinderilor private, cercetării și educației, ca un mediu multifuncțional:

- Centru de știință și inovare;

- Living lab ce pune cetățeanul în mijlocul proceselor de cercetare, inovare și transfer tehnologic din domeniile STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics);

Piață urbană - ansamblul conține un nucleu public cu o suprafață de aproximativ 4.800 de mp, rolul principal al acestui spațiu fiind de a susține efervescența vieții universitare și atrage publicul larg. De asemenea, acest spațiu va fi folosit de CLAS sau de Universitatea Babeș-Bolyai pentru organizarea de evenimente sau târguri de diseminare a cunoașterii științifice:

- Spațiu public amenajat;

- Mobilier urban;

- Mică bază sportivă - amenajare specifica ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport: terenuri de sport, bază sportivă acoperită.

InfoBioNano4Health - va fi un centru comun de cercetare și dezvoltare (Joint Research & Innovation Center) dezvoltat în legătură cu domeniile regionale de specializare inteligentă, într-o paradigmă de inovare Quintuplu -Helix: Centru de cercetare dezvoltare-inovare- JR& IC (Joint Research & Innovation Center);

Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai - Noul sediu al Facultății de Matematică și Informatică va reuni săli de curs și de cercetare specifice programului, însă pune accentul pe spațiile comune, destinate colaborării dintre studenți, cadre didactice și cercetători, și deschise elevilor, antreprenorilor și societății civile: facultatea, dar și un observator astronomic și planetarium;

Cămin studențesc - Universitatea dorește edificarea într-o primă etapă a unui cămin cu 500 de locuri, urmând ca ulterior să își dubleze capacitatea de cazare.

Amplasamanetul, expus alunecărilor de teren

În prezent, amplasamentul din cartierul Lomb este liber de construcții. Zona este în curs de urbanizare, densitatea construită fiind scăzută, iar funcțiunile, sunt specifice unei zone peri-urbane, în care se amestecă servicii, locuire individuală cu activități rurale (agricultură și creșterea animalelor) și cu mici ateliere de producție sau reparații, se arată în proiect. Sunt de menționat următoarele activități ce se desfășoară în imediata vecinătate a sitului studiat: educație, inovare, transfer tehnologic, industrii creative.

Conform Planului urbanistic general aprobat prin HCL nr. 493/22.12.2014, în vigoare, amplasamentul se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție istorică, iar parcela beneficiază de acces direct la rețele tehnico-edilitare din zonă. Amplasamentul vizat se află într-o zonă cu risc mare / foarte mare de alunecări de teren și intră într-o zonă cu servituți aeronautice față de Aeroportul Internațional „Avram Iancu”.

În ceea ce privește circulația în zonă, strada Tiberiu Popoviciu își va păstra profilul existent, cu adăugarea în plus a unor trasee pentru piste de biciclete pe fiecare sens de circulație. Sistemul rutier proiectat este dimensionat astfel încât să răspundă nevoilor următorilor 10 ani, se mai arată în proiect, iar toate străzile publice vor fi amenajate cu îmbrăcăminte asfaltică. Pe terenurile studiate se vor amenaja alei pietonale ce vor face legătura cu domeniul public.

Locurile de parcare se vor realiza în incinta proprietății, atât la subsolurile clădirilor, cât și la suprafața terenului amenajat. De asemenea, la fiecare patru locuri de parcare, se va planta câte un arbore.

Campusul va fi amenajat din fonduri publice

Investiția propusă se va realiza la inițiativa Primăriei Cluj-Napoca și a Universității Babeș-Bolyai, din fonduri publice. Investiția dorită va facilita implementarea unei zone inovative care înglobează activități compatibile și benefic alăturate pentru o dezvoltare mai rapidă și integrată a proceselor și a utilizatorilor, pe diverse planuri: academic, științific, sportiv, creativ etc. Autoritatea publică va prioritiza și etapiza investițiile necesare pentru o dezvoltare coerentă a noului ansamblu urban.

„Acest Science Campus este considerat un model de bună practică, pe de o parte de colaborare între mediul academic și administrația publică locală, pe de altă parte, un model de susținere a inovării, a cercetării și a dimensiunii care unește lumea învățării cu lumea practicii, în acest spațiu european al educației pe care cu toții ni-l dorim puternic. Pe lângă faptul că universitatea pe care am menționat-o a stârnit aprecieri în mintea participanților, pentru că Universitatea Babeș-Bolyai este o universitate de referință la nivel european, aș vrea să îl felicit pe domnul rector pentru viziunea și proiectul pe care le are, pentru realizarea acestui centru complex de cercetare și inovare”, declara primarul Emil Boc, în iunie 2022.

„Suntem cea mai mare comunitate academică a țării, cu tradiția cea mai veche și una dintre cele mai bune, la nivel global, în ultimii șapte ani, pe primul loc în ratingurile internaționale dintre universitățile din România. Am vrut să punem cap la cap aceste avantaje pe care le avem, pentru a genera un avantaj competitiv, pentru Cluj în Transilvania, pentru Transilvania în România, pentru țară la nivel internațional. Am considerat că pe componeneta de InfoBioNano4 Health putem face ceva. Cea mai mare facultate de Informatică din țară e la UBB, BioNanoȘtiințe - pe primele locuri din țară și primii 500 la nivel internațional, la fel cu sănătate, mental health și sănătate publică - s-a văzut în pandemie. Am venit cu această idee nu doar pentru că vrem, dar știm că și putem. E greu să te dezvolți în Cluj, orașul a ajuns la un punct maxim de dezvoltare. Clujul trebuie să se dezvolte dincolo de dealuri, iar Cluj Innovation Park este o astfel de zonă. În proces, am aflat că primăria dorește să facă ceva similar acolo și cred că fără concentrarea resurselor între actorii academici și autorități publice și firme, nu o să putem fi competitivi la nivel internațional”, a declarat rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, în vara acestui an.

