Cine va proiecta viitorul Science Campus din Lomb și cum va arăta acesta? GALERIE FOTO

Arhitecții de la KXL Studio vor proiecta viitorul Science Campus din cartierul Lomb, un complex de cercetare, dezvoltare și inovare, realizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai.

Arhitecții de la KXL Studio vor proiecta viitorul Science Campus din cartierul Lomb, un complex de cercetare, dezvoltare și inovare. FOTO: OAR Concursuri

Câștigătorii concursului internațional de soluții au fost anunțați joi, 23 iunie, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Casino. Este vorba despre S.C. KXL STUDIO S.R.L., autor principal Andrei Lucian Nistor și coautor Alexandru Grindeanu.

Proiectul câștigător a fost realizat de echipa de arhitecți alături de colaboratorii pe arhitectură: Arh. Roxana Nistor, Arh. Corina Cigoeanu, Arh. Andreea Netejoru, Arh. Oana Crăciun, Arh. Ștefan Tănase și colaboratorii de specialitate: Urb. Iulia Sabău, Urb. Diana Constandache, Urb. Vlad Nour, Ing. Alina – Mihaela Păun.

Arhitecții de la KXL Studio vor proiecta viitorul Science Campus din cartierul Lomb. FOTO. OAR Concursuri

Pe locul II s-a clasat proiectul realizat de arhitecții de la PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.; Autori principali: PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. (Jaime Daroca, José Mayoral, José Ramón Sierra); Colaboratori arhitectură: Beatriz Whitham, Iván Iglesias, Costan Svinti.

Proiectul propus de arhitecții de la PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P., pe locul II. FOTO: OAR Concursuri

Pe locul III s-a situat proiectul propus de ARCHITECTURE ET INGENIERIE în asociere cu NEWBRIDGE INFRASTRUCTURI SRL; Autori principali: Laurent BECKER - architecte; Coautori: Justin BARONCEA, Cristina GINARA, Weirong LI, Nicolas TRIBOI; Colaboratori arhitectură: Codruta POP, Arina BOARIU, Mihai Barbu, Alex Voicu, Ioana Nanis, Radu Enescu; Colaboratori specialități: Razvan IONICA, Matei DERSIDAN, Ruxandra CIACOI.

Proiectul realizat de ARCHITECTURE ET INGENIERIE în asociere cu NEWBRIDGE INFRASTRUCTURI SRL, pe locul III. FOTO: OAR Concursuri

Mențiunea I a fost câștigată de proiectul cu numărul 108, realizat de Metapolis Architects în asociere cu Atelier Mass; Autori principali: Metapolis Architects (Mircea Munteanu, Cristian Panaite); Coautori: Atelier Mass (Silviu Aldea, Camelia Sisak, Sisak Tamás), AnthropoScene (Bogdan Ilie, Ana Sabrina Martinez), Studio de Peisaj Ana Horhat (Ana Horhat); Colaboratori arhitectură: Metapolis Architects (Diana Sava, Mihai Șom, Lucian Cornea, Mihaela Bâcu, Ciprian Ungurașu, Laura Dinu), Atelier Mass (Robert Vasiluț, Verona Musteață, Violeta Frișan, Daciana Briana Vancea, Narcis Sala); Colaboratori specialități: Studio de Peisaj Ana Horhat (Ivona Svinți, Claudia Uglea).

Mențiunea I a fost câștigată de Metapolis Architects în asociere cu Atelier Mass. Foto: OAR Concursuri

Mențiunea II a fost acordată propunerii cu numărul 114, realizată de SC URBAN SCOPE SRL în asociere cu Manda Works și S.C. Artconcept Building S.R.L.; Autori principali: S.C. Urban Scope S.R.L.; Coautori: Mandaworks AB; Colaboratori arhitectură: S.C.Artconcept Building S.R.L.; Colaboratori specialități: Urbanist Negru Ana-Maria, Arhitect Ciobanu Enescu Daria.

Proiectul care a primit mențiunea II. FOTO: OAR Concursuri

În total, 17 oferte au fost depuse pentru proiectarea viitorului centru de cercetare și inovare din Cluj-Napoca. Birouri de arhitectură din Cluj-Napoca și din România, dar și din alte țări (Olanda, Spania, etc.) au propus diverse variante pentru realizarea campusul, localizat pe o suprafață de 6,48 hectare, pe un teren aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca. Din suprafața totală, 3,48 hectare îi vor reveni Primăriei pentru realizarea unui Science Center, a unei piețe urbane și terenuri de sport, iar o suprafață de 3 hectare îi va reveni Universității Babeș-Bolyai pentru realizarea unui complex de cercetare, dezvoltare și inovare, în forma specializării inteligente InfoBioNano4Health, incluzând și sediul Facultății de Matematică și Informatică, alături de un cămin studențesc.

„Mă adresez dumneavoastră de la Bruxelles, sunt la Summitul Uniunii Europene pe educație și inovare, alături de comisarul european Maryia Gabriel, cu foarte mulți miniștri ai educației din Uniunea Europeană, rectori și reprezentanți ai universităților. Am avut plăcerea să fiu în deschiderea summitului, unde am prezentat proiectul nostru de la Cluj. Acest Science Campus este considerat un model de bună practică, pe de o parte de colaborare între mediul academic și administrația publică locală, pe de altă parte, un model de susținere a inovării, a cercetării și a dimensiunii care unește lumea învățării cu lumea practicii, în acest spațiu european al educației pe care cu toții ni-l dorim puternic. Pe lângă faptul că universitatea pe care am menționat-o a stârnit aprecieri în mintea participanților, pentru că Universitatea Babeș-Bolyai este o universitate de referință la nivel european, aș vrea să îl felicit pe domnul rector pentru viziunea și proiectul pe care le are, pentru realizarea acestui centru complex de cercetare și inovare”, a transmis primarul Emil Boc, în cadrul conferinței.

„Universitatea Babeș-Bolyai este o universitatea serioasă, în sensul că noi facem diferențe între ce am dori și ce putem să facem și încercăm să mergem înainte cu ce putem să facem, dincolo de poveștile pe care fiecare universitate le poate face, să implementăm tot felul de hot topic-uri care nu pot fi implementate în țară, la nivelul la care suntem acum. Noi luăm foarte în serios toate cele trei misiuni academice pe care le avem: educație, cercetare, relația cu societatea. Suntem cea mai mare comunitate academică a țării, cu tradiția cea mai vecche și una dintre cele mai bune, la nivel global, în ultimii șapte ani, pe primul loc în ratingurile internaționale dintre universitățile din România. Am vrut să punem cap la cap aceste avantaje pe care le avem, pentru a genera un avantaj competitiv, pentru Cluj în Transilvania, pentru Transilvania în România, pentru țară la nivel internațional. Am considerat că pe componeneta de InfoBioNano4 Health putem face ceva.Cea mai mare facultate de Informatică din țară e la UBB, Bionanoștiințe - pe primele locuri din țară și primii 500 la nivel internațional, la fel cu sănătate, mental health și sănătate publică - s-a văzut în pandemie. Am venit cu această idee nu doar pentru ccă vrem, dar știm că și putem. E greu să te devolți în Cluj, orașul a ajuns la un punct maxim de dezvoltare. Clujul trebuie să se dezvolte dincolo de dealuri, iar Cluj Innovation Park este o astfel de zonă. În proces, am aflat că primăria dorește să facă ceva similar acolo și cred că fără concentrarea resurselor între actorii academici și autorități publice și firme, nu o să putem fi competitivi la nivel internațional”, a declarat rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David.

Terenul vizat este situat în zona Lomb a municipiului Cluj-Napoca, în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC și TEAM). Ansamblul urban „Science Campus Cluj” este compus din următoarele obiective de investiții:

Obiectivul 1 – Autoritate contractantă municipiul Cluj-Napoca, alcătuit din:

- CLAS - Center for Life, Art and Science (Science Center) — un centru multifuncțional ce pune cetățeanul în mijlocul proceselor de cercetare, inovare și transfer tehnologic din domeniile STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics);

- Piață urbană și terenuri de sport.

Obiectivul 2 - Autoritate contractantă Universitatea „Babeș-Bolyai”, alcătuit din:

- Platforma InfoBioNano4Health — centru comun de cercetare al Universității „Babeș-Bolyai” (UBB), prin care Universitatea își va direcționa cercetări din domeniile informatică matematică/științele cognitive/inteligența artificială/bio-nano științe/științele vieții, spre dezvoltări inovatoare în domeniul sănătății;

- Facultatea de Matematică-Informatică a Universității „Babeș-Bolyai”;

- Cămin studențesc pentru 500 de studenți.

Concursul de soluții pentru proiectarea Science Campus Cluj a fost al nouălea concurs de soluții organizat de municipalitate în colaborare cu Ordinul Arhitecților Români (OAR). Al zecelea concurs de soluții a fost lansat recent, fiind vorba de proiectarea Parcului Bună Ziua.

Ce premii au primit câștigătorii?

Valoarea premiilor concursului internațional pentru „Science Campus Cluj” este:

- Premiului I - Contractul de proiectare - 12.816.292,50 lei fără TVA

- Premiul II – 247.500 lei

- Premiul III - 123.750 lei.

Viitorul Science Campus va fi realizat cu bani europeni pe care Primăria și UBB Cluj și-au propus să îi atragă.

Juriul concursului a fost format din:

1. arh. Lars Gylling;

2. arh. Maya Halevi;

3. arh. Alexandra Demetriu;

4. arh. Liviu Ianăși;

5. arh. Cătălin Trandafir – Reprezentant al Filialei Teritoriale Transilvania a OAR;

6. Andreea Mureșan – Reprezentant al PMCJ;

7. arh. Vlad Gaivoronschi;

8. arh. Daniel Șerban;

9. Cristian Marius Litan – Reprezentant al UBB.

