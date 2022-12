Emil Boc la Bruxelles, despre reducerea accidentelor rutiere. „Atenție la permisele acordate tinerilor”. La Cluj, metroul și centura metropolitană vor crește nivelul de siguranță

Primarul Clujului, Emil Boc, a cerut la Bruxelles o „atenție sporită la regimul acordării permisului de conducere pentru tineri”, având în vedere faptul că statisticile arată că tinerii sunt cei mai expuși accidentelor rutiere.

Emil Boc la Bruxelles. Sursă foto Facebook Emil Boc

Primarul Clujului s-a aflat în aceste zile la Bruxelles, la Comisia Europeană unde a participat la o conferință despre siguranța rutieră, locul și rolul autorităților locale și regionale.

Emil Boc a participat, în calitate de președinte al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) a Comitetului European al Regiunilor, la sesiunea de deschidere „Where do we stand with road safety in 2022” a Conferinței EU Road Safety Results.

Cu această ocazie, primarul Clujului a subliniat importanța implementării unor proiecte pentru creșterea nivelului de siguranță în trafic pentru toți participanții.

„Modernizarea infrastructurii, în special construcția de autostrăzi și centuri ocolitoare în țările ce nu au finalizat această faza a infrastructurii. Este și cazul României. În termeni statistici, la nivelul Uniunii Europene, 52% dintre accidentele rutiere au loc pe drumuri din zona rurală, 40% în zone urbane și 8% pe autostrăzi. Construcția de autostrăzi și centuri ocolitoare va diminua semnificativ numărul accidentelor rutiere. Din nefericire, România are cea mai mare rată de accidente rutiere din Uniunea Europeană. Reglementarea strictă a regimurilor de viteză și aplicarea fermă a prevederilor legale”, a punctat Emil Boc.

El a mai cerut „atenție sporită la regimul acordării permisului de conducere pentru tineri”, având în vedere faptul că statisticile arată că tinerii sunt cei mai expuși accidentelor rutiere;

„Actualizarea curriculei școlare pentru educarea tinerei generații privind siguranța rutieră; pietonii, bicicliștii și utilizatorii elementelor de micromobilitate cer o mai mare vigilență; modernizarea spațiilor publice pentru a evita orice deces și vătămare corporală gravă; dialogul direct cu statele membre, autorităţile de la nivel regional și local și cu toate părțile interesate pentru a avea o abordare ecosistemică prin care putem salva mai multe vieți”, a mai precizat Boc.

„Obiectivul Clujului este de a deveni un model de bune practici în materie de mobilitate urbană, siguranță rutieră și eficiența transportului public. Proiectele de infrastructură: metroul, centura metropolitană, trenul metropolitan, park&ride de la aeroport, coridoarele de mobilitate, precum și proiectele de modernizare ale arterelor din oraș au ca scop dezvoltarea rețelei urbane de mobilitate pentru creșterea calității acesteia, dar și a nivelului de siguranță a tuturor participanților la trafic”, a mai spus primarul Clujului.

La conferință au participat Henrik Hololei, Director General, DG MOVE, Comisia Europeană, Elena Kountoura, europarlamentar, Comisia TRAN, Parlamentul European și Martin Kupka, ministrul transporturilor, președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene.

