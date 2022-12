Emil Boc vrea magazinele din Piața Mărăști desființate și piața închisă! „Am crezut sincer că după Colectiv această problemă va fi rezolvată”

„Monstruoasa construcție” de pe Bulevardul 21 Decembrie, care găzduiește sute de comercianți, nu intră în planurile de amenajare a Pieței Mărăști. Primarul Emil Boc spune că piața trebuie închisă pentru că e un pericol public.

Magazin de haine din incinta Pieței Mărăști. Sursă foto arhivă monitorulcj.ro

În ședința de Consiliu Local de luni s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, inclusiv construirea unui parking subteran.

Potrivit municipalității, piața din Mărăști nu este inclusă în planurile primăriei de modernizare.

Cu această ocazie, un consilier local de la USR l-a invitat pe primarul Emil Boc într-o plimbare prin Piața Mărăști și a atras atenția asupra nenumăratelor nereguli de acolo.

„Sunt conștiență că Primăria nu are atribuții directe în privința unei piețe private și că piața Mărăști nu face obiectul acestui PUZ, dar folosesc această ocazie să trag un semnal de alarmă asupra amenajărilor din acea piață pentru că deja nu mai vorbim de considerente estetice, deranjante de altfel pentru o zonă centrală a acelui cartier, ci vorbim de aspecte ce țin de siguranța publică. E inacceptabil să tolerăm o clădire care e de-a dreptul o bombă cu ceas pentru cetățenii Clujului. Am fost recent într-o vizită în piață și am constatat că sunt panouri electrice nesecurizate, aerisirea și canalizarea sunt deficitare sau că alimentele sunt comercializate în condiții improprii. Chiar dacă nu avem atribuții directe, cred că e responsabilitatea noastră, avem o responsabilitate față de cetățenii Clujului. Vreau să vă invit să mergem împreună într-o vizită în acea piață și să constatăm cum stau lucrurile acolo și să vedem după aceea ce soluții putem propune”, a spus Alexandra Oană, consilier local USR.

Cu această ocazie, primarul Emil Boc a precizat că Piața Mărăști funcționează în afara legii.

„N-aș putea să adun câte sesizări am făcut autorităților statului cu privire la acest subiect. Eu am crezut sincer că după ce a apărut scandalul Colectiv, această problemă va fi rezolvată. Sincer, am crezut în asta. Nu-mi dau seama de ce încă nu e rezolvată. Adresez întrebări politicos, sesizez, mi se spune că se fac controale în permanență, se verifică, se iau decizii, dar decizia radicală se pare că undeva este amânată. De mine nu o să scape. Și eu am exact aceeași problemă. Nu are cum să funcționeze o asemenea structură în Cluj-Napoca, care e, de departe, în afara cadrului legal. ANAF dă pe ISU, ISU dă pe Sănătate, Sănătatea pe ceilalți, și uite așa e un joc între autoritățile statului care ezită să ia o decizie. De noi nu vor putea scăpa, dar noi nu putem face nimic că nu e la noi pâinea și cuțitul. Dacă ar fi pe domeniul public, am putea intra într-o altă logică de discuție. Acolo trebuie să se ia o decizie administrativă serioasă în concordanță cu legea. N-avem nimic cu investitorii, nici nu îl știu, Pocol (Costică Pocol – n.r), cred că el e patron, nu? Îl respect, e un cetățean al Clujului. Îmi cer scuze dacă nu e el. Trebuie și el să respecte legea. E vorba de destinul clujenilor acolo.”, a afirmat Boc.

Edilul spune că aceste „șmecherii” trebuie să înceteze.

„Avem o sentință definitivă de desființare, sentință cu care ne-am dus la executorul judecătoresc, pentru etajul de deasupra, suntem în faza de contestare. Acolo au fost multe sentințe, am și demolat o parte, dar de fiecare dată sunt tertipuri avocățești a muta proprietarul de pe o firmă pe altă firmăAm făcut inclusiv procese penale. Procesele nu țin de noi. Dar tertipurile acestea, cum a fost și în centru, la Janis, noi dădeam amendă și demolare pe o firmă, patronul muta pe altă firmă, când mergeam a doua zi să execută, firma nu mai exista și ne tot plimbam ca șoarecii și pisica. Acește șmecherii trebuie să înceteze”, a mai spus Boc.

