Clujenii vor plăti doar cât gunoi aruncă! Noile reguli de ridicare a deșeurilor, tot mai aproape de implementare!

Clujenii vor plăti doar cât gunoi aruncă și cu tarif diferențiat pentru deșeurile reciclabile și nereciclabile.

Noi reguli pentru ridicarea deșeurilor menajere intră în vigoare, odată cu semnarea constractului de gestiunea a serviciului dintre ADI Eco-Metropolitan și compania Supercom.

Consiliul Județean Cluj spune că în câteva luni, operatorul desemnat în urma licitației va încheia contracte cu cetățenii județului Cluj.

„Licitația pentru desemnarea operatorului a fost încheiată săptămâna trecută. Am câștigat definitiv la Curtea de Apel Cluj, ca atare operatorul desemnat în cadrul licitației a fost validat și de Curtea de Apel. Avem operator pe întreg județul pe toate loturile, astfel încât în câteva luni, operatorul va trebui să încheie contracte cu cetățenii și asociații de proprietari, cu persoane fizice/juridice să preia în integralitate acest serviciu de colectare și transport de deșeuri. Operatorul lucrează deja la contractele cu cetățenii județului. Avem trei loturi. S-a închis această poveste după atâția ani. Legat de operatorul care va gestiona Centrul de Management și acolo s-a finalizat licitația, avem operator. Suntem în procedura de predare a Centrului de Deșeuri de la RADP către noul operator și obținerii avizelor de mediu și celorlalte documente”, a spus, joi, Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Președintele forului județean a făcut apel la primării să se implice în acest demers.

„Putem spune că este un capitol important încheiat în istoria Consiliului Județean, de a trece de la ce am avut până acum la colectarea în sistemul de pionierat în sistemul cât gunoi produci, atât plătești. Va fi implementat în tot județul Cluj ca și județ prim care implementează acest sistem, după care Centrul de Management Integrat va fi administrat în regim privat urmare a unei licitații derulate. Am muncit mulți ani, am fost aici când am demarat proiectul. Urmează să ne ocupăm de modul de derulare, gestionare și implementare a contractului în relația cu cetățenii, comunele până la nivelul orașelor. Firma aceasta trebuie ajutată, primăriile trebuie să se implice, vom intra într-un alt capitol. Mi-a scos peri albi acest proiect, a durat atât de mult timp, cu atâtea complicații. Nu credeam că atunci când am decis să ne asumăm acest rol de a închide rampele și de a face Centrul de Deșeuri vom avea atât de multe probleme. A fost o opțiune atunci, nu o obligație, dar am considerat că primind 70 milioane de euro va fi de mare ajutor. Începem momentul contractării cu cetățenii, cu asociațiile de proprietari, cu agenții economici. Urmează să discutăm cu primăriile să se implice și ele în această operațiune. Aștept ca noul operator să se implice pentru a putea merge mai departe”, a mai punctat Tișe.

O schimbare importantă care apare odată cu semnarea noului contract este sistemul de plată. Promis de ani buni, sistemul de tarifare „Plătești cât arunci” va deveni realitate odată cu intrarea în vigoare a contractului.

Cum va funcționa? Operatorul va furniza pubele smart, microcipate, iar în momentul în care se va ridica pubela, este înregistrată cantitatea de gunoi și transmisă șoferului, care va elibera un bon care se va atașa la factură. Similar se va proceda și în cazul pubelelor de la bloc.

„Deșeurile se vor cântări din poartă în poartă. În momentul în care se va ridica pubela, aceasta va avea un cip care va transmite șoferului cantitatea și el va elibera un bon care se va atașa la factură. Acest sistem se aplică în zona de case și pentru agenții economici. În schimb, la blocuri se va cântări în regim paușal. Toate deșeurile vor fi cântărite în zona de pubele și cantitatea rezultată se va împărți la numărul de locuitori care sunt arondați la respectivele puncte gospodărești”, a explicat Iancu Pintea, președintele comisiei de licitație din partea ADI Eco-Metropolitan Cluj.

