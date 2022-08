Licitație pentru metrou va continua în toamnă. Emil Boc: „Evident că cei de pe margine au dreptul să spună ce doresc”

Licitația pentru metroul din Cluj, suspendată în urmă cu câteva zile, va continua în această toamnă, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Licitația pentru metroul din Cluj, suspendată în urmă cu câteva zile, va continua în această toamnă, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc/ Foto: Facebook - Municipiul Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a declarat vineri, 26 august, la un post de radio local, că licitația pentru metroul din Cluj-Napoca va continua în această toamnă, fără nicio discuție, după ce a fost suspendată temporar pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

„Se pierdea timp prețios dacă nu intervenea procedura pe care am aprobat-o pentru că dacă nu se prezenta nimeni se anula licitația (…) Este o decizie logică, rațională. Evident că cei de pe margine au dreptul să spună ce doresc, dar ei sunt cu vorbele, noi cu faptele. Asta este diferența la Cluj. Noi am făcut, alții doar au vorbit, iar alții, când au putut să facă, au făcut rău Clujului, cum este ministrul Drulă care a făcut rău. Mă refer la faptul că acum centura metropolitană este la București, am fi putut demara procedurile imediat de licitație dacă am fi avut banii din PNRR asigurați așa cum este la metrou (…) Vreau să spun cât de rău a făcut acest om Clujului și acest partid, USR (…) De fiecare dată când stau în trafic, să-i adresese clujeanul un gând bun celui care a scos centura din PNRR (…) Licitația va continua în această toamnă fără niciun fel de discuție”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat în urmă cu patru zile că după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

„Această operațiune este necesară în vederea actualizării costului de realizare a Metroului, raportat la creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții din ultima perioadă. Precizăm faptul că indicatorii tehnico-economici cu privire la metrou au fost aprobați prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul anului 2021.

Municipalitatea explică de ce a decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație, arătând că mai multe firme interesate de lucrare au reclamat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată.

„În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată. Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene. Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României. Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici”, mai arată reprezentanții primăriei.

