CRESC COSTURILE pentru metrou, din cauza scumpirii materialelor de construcții. Licitația, SUSPENDATĂ

Primăria Cluj-Napoca a anunțat suspendarea licitației pentru magistrala I de metrou, pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Primăria Cluj-Napoca anunță că, după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

„Această operațiune este necesară în vederea actualizării costului de realizare a Metroului, raportat la creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții din ultima perioadă. Precizăm faptul că indicatorii tehnico-economici cu privire la metrou au fost aprobați prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul anului 2021.

Municipalitatea explică de ce a decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație, arătând că mai multe firme interesate de lucrare au reclamat că nu se pot încadra cu oferta ân valoarea estimată.

„În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată. Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene. Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României. Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici”, mai arată reprezentanții primăriei.

Proiectul, în continuare finanțat prin PNRR

„De ce am decis acum actualizarea indicatorilor tehnico-economici? Am decis astăzi întrucât doar acum am primit sesizări oficiale de la mari concerne interesate de realizarea Metroului că nu pot depune oferte în valoarea estimată. Soluția stabilită asigură continuarea proiectului în cadrul PNRR”, a mai precizat Primăria Cluj-Napoca.

