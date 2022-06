Gunoaie neridicate? Până se dezmeticește CJ, multe contracte de salubritate expiră și nu pot fi prelungite. Inclusiv în Cluj-Napoca

(Ne)ridicarea gunoaielor din Cluj-Napoca, dar și din tot județul, va deveni o problemă în câteva luni în ciuda semnalelor optimiste pe care le transmite Consiliul Județean Cluj.

Conducerea Consiliului Județean (CJ) Cluj e „optimistă” în ceea ce privește finalizarea la timp a licitației pentru desemnarea unui operator care va colecta și transporta deșeurile din tot județul până la Centrul de Deșeuri, chiar dacă Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis reevaluarea ofertelor.

Până atunci, forul județean le permite primarilor, problema fiind inclusiv și în municipiul Cluj-Napoca, să delege temporar gestiunea serviciilor de salubrizare până când această licitație va fi atribuită. De notat este faptul că ședința de Consiliu Județean de astăzi, unde s-a votat această modificare, a fost condusă de vicepreședintele instituției, Marius Mânzat. Nici urmă de Alin Tișe!

„Având în vedere că această licitație poate va fi contestată sau urmează o perioadă de mobilizare a operatorului, există UAT-uri la care serviciul de salubrizare este în curs de expirare și nu mai pot prelungi aceste contracte. Din acest punct de vedere am hotărât să modificăm articolul, interdicția rămâne, doar se propune ca UAT-urile a căror servicii de salubrizare expiră să-și poată încheia contracte până când ADI va finaliza licitația. UAT-urile vor delega temporar activitatea de colectare și transport a deșeurilor până la finalizarea licitației ADI EcoMetropolitan. Avem acordul tuturor UAT-urilor membre în această chestiune”, au declarat reprezentanții ADI EcoMetropolitan Cluj.

Mânzat e optimist, Boc „se așteaptă la ce e mai rău”

Vicepreședintele CJ Cluj, Marius Mânzat, spune că estimările „sunt optimiste” în ceea ce privește finalizarea licitației.

„Ce facem noi se aplică lotului 1 care este municipiul Cluj-Napoca, Huedin și localitățile de munte, în special pentru dânșii am făcut această modificare de poziție. Estimările noastre sunt destul de optimiste, am făcut licitația, licitație care a fost la un moment dat contestată de unul dintre participanți. CNSC-ul a dat o decizie prin care a solicitat reevaluarea ofertelor de licitație. În acest moment e finalizată și procedura de reanaliză a ofertelor. Raportul este trimis ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) de la care așteptăm un răspuns astăzi sau mâine, situație în care ANAP va da un aviz fără condiții sau un aviz condiționat, nu știm. În urma acestui aviz noi putem să întocmim un raport final al întregii proceduri, pe care, din nou, îl înaintăm ANAP pentru analiză și avizare, iar dacă există din nou suspiciuni, nu suspiciuni, nemulțumiri din partea unor ofertanți se poate din nou contesta la CNSC. Decizia care ar urma dacă există o nouă contestație poate să aibă 2 variante, o variantă în care admite contestația și nu știm ce decide sau respinge contestația. În momentul acela, cine va fi desemnat câștigător va trece imediat la semnarea contractului cu Consiliul Județean Cluj”, a spus Mânzat în ședința de joi de Consiliu Județean.

Potrivit acestuia, chiar dacă licitația s-ar finaliza la timp, cel care o va câștiga va avea un termen de 6 luni să se mobilizeze.

„Estimările noastre pot fi de 2 luni de zile într-o variantă optimistă, poate să dureze mai puțin, poate să dureze mai mult, nu putem știi sigur, dar nu foarte multe luni. După adjudecarea licitației, conform caietului de sarcini, cel care câștigă are o perioadă de mobilizare de 6 luni de zile. Chiar dacă licitația s-ar încheia definitiv într-o lună sau două, oricum cel care ar câștiga licitația are o perioadă de mobilizare de 6 luni și se pot depăși contractele pe care le au UAT-urile cu operatorii de salubritate și din acest motiv am venit cu această modificare să nu putem în dificultate UAT-urile, vorbim și de municipiul Cluj-Napoca”, a spus Mânzat.

Mesaj pentru Alin Tișe de la Emil Boc: „Ne pregătim și pentru ce îi mai rău”

La începutul lunii iunie, consilierii locali au votat majorarea prețurilor pentru salubritatea menajeră Primarul Emil Boc i-a transmis un mesaj lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, în legătură cu nefinalizarea CMID-ului.

Emil Boc spune că pregătește soluții în cazul în care licitația derulată de Consiliul Județean pentru un nou operator care să ridice gunoaiele nu va fi finalizată la timp.

„Când se va termina toată licitația pe care o face ADI Eco-metropolitan atunci vom avea și noi un nou operator la salubrizarea menajeră. Sunt constrâns de ceea ce nu s-a terminat acolo (Centrul de Deșeuri - n.red.). Sper să nu ne pună Consiliul Județean în offside să nu termine licitația pentru că atunci chiar vom avea o problemă noi că nu mai avem cadru legal de prelungire sau trebuie să găsim o soluție, am dat-o să o studieze colegii mei, în speranța că nu o vom pune niciodată în aplicare. Ne pregătim și pentru ce îi mai rău. Eco-Metropolitan trebuie să termine această licitație care e în etapa finală am înțeles în luna iulie, august, astfel ca în toamna acestui an să intrăm cu noul contract. Salubritatea menajeră e încă pe contractul vechi și actualizarea prețurilor se face tot în baza contractelor vechi. ADI Eco-Metropolitan validează noul câștigător și noi cedăm în baza contractului toată activitatea de salubritate menajeră la Eco-Metropolitan”, a spus Boc.

