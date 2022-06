Boc oferă lecții pentru tinerii din ziua de azi: „Am cosit ca pe vremuri, nu ca șmecherii de azi cu trimmer”

Emil Boc a explicat că mersul la coasă era o obișnuință în tinerețe, iar cele două ore de dat la coasă în această săptămână au fost mai mult o relaxare. Primarul a dat și câteva lecții despre mersul la coasă.

Emil Boc la coasă în Răchițele. FOTO: Boc Twitter



Emil Boc a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce a postat o fotografie în care ne-a anunțat că a cosit iarba din curtea de la Răchițele. Primarul Clujului a fost apreciat de mulți fani, dar și criticat de anumiți oameni care au considerat totul o mișcare de imagine.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Într-un interviu acordat vineri dimineață, Boc a explicat că această activitate făcea parte din rutina zilelor de vară în tinerețe.

„La țară avem o vorba aia, cine e bun la petrecere, trebuie să fie bun și de mers la coasă. Am cosit și eu două ore, credeți că e sfârșitul lumii? Pe vremuri coseam minim 20-30 de zile pe vară pline, de la 5 la 9 seara. Am cosit iarba din obligație civică, e ceva normal să cosești iarba din curte și din fața porții ca să fie curat. A fost plăcere să o revăd pe mama mea în primul rând pentru că nu am fost luna aceasta să o văd. ”, a explicat Emil Boc la un post local de radio.

Edilul nu s-a ferit să compare modul în care el a cosit curtea de la Răchițele cu modul în care se cosește iarba la oraș.

„Dacă am văzut că a crescut iarba, am pus mâna pe coasă și am cosit, nu ca șmecherii, gen tinerii de astăzi cu trimmerul (n.r. aparat de cosit iarba) , cu benzină, cu poluare. Ei sunt învățați cu trimerul, cu benzină care poluează. Nu e sănătos nici pentru mediu, nici pentru mișcare. La coasă nu e chestie de forță, e chestie de artă. Nu mă simt deloc obosit, încă sunt obișnuit.”, a mai adăugat Boc.

La final, Emil Boc l-a invitat pe moderatorul emisiunii radio la o competiție de cosit. Edilul a declarat că el rămâne la coasa clasică, în timp ce moderatorul poate utiliza și o motocoasă electrică sau pe benzină.

CITEȘTE ȘI: