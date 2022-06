Emil Boc s-a întors în Răchițele și a cosit curtea casei: „Mama, satul natal și iarba verde de acasă”. FOTO

Emil Boc ne-a obișnuit cu acțiuni mai puțin specifice politicienilor români, iar ultima ispravă a avut loc în această săptămână.

Emil Boc la coasă în Răchițele. FOTO: Boc Twitter



Primarul Municipiului Cluj-Napoca s-a deplasat în Răchițele, acolo unde a crescut și locul în care locuiește în continuare mama lui. Emil Boc a cosit iarba din curte și nu a ezitat să posteze imaginile cu el pe rețelele de socializare.

„Mama, satul natal și “iarba verde se acasă”! Am vizitat-o în aceasta după amiaza pe mama mea ( 89 de ani, peste o săptămâna ) în satul natal. Am profitat de ocazie și am cosit iarba din curtea casei părintești”, a scris Emil Boc pe Twitter.

