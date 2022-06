Ce facem cu traficul? Emil Boc: „Lucrăm la proiectele Clujului anilor 2030-2050”

Traficul de dimineață şi de după amiază este o continuă problemă în Cluj-Napoca. Nu există zi fără ambuteiaje, nervi şi claxoane, iar problema este departe de rezolvare.

Ambuteiaj Baciu-Cluj

Primarul Emil Boc a reamintit clujenilor ce a făcut pentru şoferi în privinţa traficului (Autostrada Transilvania, centura Vâlcele-Apahida sau prelungirea Bulevardului Muncii) şi spune că acum lucrează la proiectele Clujului anului 2050.

„Ce facem cu traficul? Proiectele majore care vor duce Clujul la nivelul următor. Am făcut în prima parte a mandatului meu Autostrada Transilvania, centura Vâlcele-Apahida, prelungirea Bulevardului Muncii, investiţii de miliarde de euro care au dus Clujul acolo unde este astăzi. Acum lucrăm, de 5 ani, la proiectul Clujului anilor 2030-2050, metroul, centura metropolitană, pasaj Tăietura Turcului. Acum punem avizul de la mediu pentru Centura Metropolitană (15-16 iunie), avem licitaţie metrou, e în evaluare pasajul de la Tăietura Turcului, conectarea Clujului la autostradă merge în Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, se lărgeşte drumul de la Apahida cu încă o bandă în plus. Am lucrat la aceste proiecte şi se văd rezultatele concrete”, a spus primarul Emil Boc, joi, la o emisiune.

Edilul Clujului nu a ezitat să critice guvernarea USR, în special pe fostul ministrul al Transporturilor, CătălinDrulă.

„Eu am acest regret şi gust amar la faptul că ministrul Drulă a scos centura metropolitană din Planul Naţional de Rezilienţă. E cel mai mare regret pe care îl am în ultimii ani. dacă centura metropolitană rămânea acolo, unde a rămas şi metroul, astăzi am fi avut şansa să mergem mult mai repede pentru că proiectele din PNRR sunt susţinute mult mai repede, termen de finalizare 2026, în timp ce la celelalte este 2027 plus 3 ani maxim perioadă de prelungire. De asta critic dur şi fără echivoc decizia ministrului Drulă de a scoate centura metropolitană din PNRR acolo unde a fost pusă de miniştrii PNL. E impardonabil pentru Cluj gestul de a scoate centura de acolo. Cum să spui că nu verde centura? Nu va scoate 70.000 de maşini din trafic, alea nu poluează? Cum să spui că nu are dimensiunea de a diminua poluarea? Dimpotrivă, ajută la diminuarea poluării într-un oraş cum este municipiul Cluj-Napoca. Asta înseamnă când nu ai oameni conectaţi la realitate, care gândesc după hărţi şi nu după nevoile reale ale oamenilor”, a încheiat Boc.

