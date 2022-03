Peste 26.000 de clujeni, tratați în spitale de COVID-19. Doar 3% din cei ajunși la spital au murit

Alin Tișe, președintelele Consiliului Județean, a prezentat o statistică cu privire la numărul de persoane tratate de COVID-19 în spitalele din Cluj în ultimii 2 ani.

Consiliulul Județean Cluj a alocat peste 37 de milioane de euro în ultimii doi ani pentru a combate efectele pandemiei de COVID-19. Patru mari spitale din Cluj-Napoca au tratat peste 26.000 de pacienți, fiind salvați 97% din pacienții internați.

„De doi ani încoace, Consiliul Județean alocă foarte mulți bani pentru spitalele din județ, în special pentru cele 5 spitale din subordinea noastră. Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello sunt două dintre unitățile medicale care au fost vârfuri de lance în această luptă împotriva COVID-19. Am făcut o statistică despre acest subiect în care nu am inclus spitalul de la Borșa, despre care știm că are un regim special. Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Copii, Spitalul Leon Daniello și Spitalul de Recuperare. În aceste 4 unități au fost tratați peste 26.000 de pacienți și 97% au fost vindecați. Pentru noi a fost o provocare toată această perioadă.”, a declarat Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județan Cluj este de părere că pandemia de COVID-19 va continua și este pregătit să aloce și alte sume de bani pentru a salva viețile clujenilor.

„Din banii clujenilor, noi am alocat o sumă foarte mare de bani în această perioadă. Evident, a contat foarte mult managementul spitalelor și medicii. Eu nu cred că s-a terminat această nebunie legată de COVID-19 și vom continua să susținem spitalele din Cluj. Sunt 17 spitale în tot județul în care noi am investit în ultimul an, fie că vorbim de cele de la Gherla, Turda sau cele din Cluj-Napoca.”, a mai adăugat președintele Consiliului Județan.

