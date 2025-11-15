Nicușor Dan, mesaj cu prilejul înscăunării lui Claudiu Pop, noul Arhiepiscop Major al al Bisericii Greco-Catolice: „Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucție”

Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucție, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, a afirmat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, într-un mesaj adresat cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Șeful statului a evidențat că Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este „chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și slujirii semenilor”.

„Transmit gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în această zi încărcată de emoție în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român”, a transmis Nicușor Dan, citat de Agerpres.ro

La începutul lunii noiembrie, Episcopul de Cluj-Gherla Claudiu Pop a fost ales, la Roma, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Înscăunarea Preafericirii Sale a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a a evidențiat contribuția adusă de Biserica Greco-Catolică în societatea românească după anul 1989.

„După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica Greco-Catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituțiile statului și cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternității și al unității între creștini, și, mai presus de toate, puterea de a ierta.

Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție”, a subliniat Nicușor Dan.

PS Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

„Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș.

Cine este Claudiu Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic

PS Claudiu-Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare.

A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma.

PS Claudiu instalat în scaunul de Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj|Foto: Episcopia de Cluj-Gherla

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle.

Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii.

În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical „Pio Romeno” din Roma.

În şedinţa sinodală ordinară din 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, iar Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea și Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan l-au proclamat Episcop al Bisericii Catolice, titular de Mariamme, la 21 noiembrie 2011.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. Tot atunci a fost ales în funcția de Secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul „Barbu Lăutaru” din Blaj.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, după ce a primit consimțământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj pe data de 12 aprilie 2021, și după ce a informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, l-a transferat pe Preasfinţia Sa Claudiu Lucian Pop în funcția de Episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

În cadrul Conferinței Episcopale Române, îndeplinește funcțiile de Președinte al Comisiei pentru Ecologie și al Comisiei pentru Comunicații Sociale.

