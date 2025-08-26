Tradiția de final de vară: Câteva zile ne despart până la cel mai mare festival de vin în aer liber, Central Park Wine Festival!

Finalul verii vine la Cluj cu un eveniment mult așteptat. Între 28 și 31 august 2025, Parcul Central se transformă din nou în spațiul unde vinul, muzica, gastronomia și bucuria de a fi împreună se întâlnesc.

Central Park Wine Festival, cel mai mare festival de vin în aer liber, revine cu patru zile de atmosferă relaxantă, degustări, concerte live și surprize pentru toate vârstele.

28-31 august, zile dedicate vinului, gastronomiei, artei și culturii

Ediția din acest an aduce în prim-plan, ca de obicei, vinuri atent selecționate, de la producători locali și internaționali, pregătiți să ofere publicului experiențe de degustare inedite. În Parcul Central se vor amenaja zone dedicate atât celor pasionați, cât și celor care se află la început de drum în explorarea universului vinurilor. Nu este vorba doar despre băuturi, ci despre povești, tradiții și momente de conexiune create în jurul unui pahar bine ales.

Festivalul nu se rezumă doar la vin, ci propune o experiență completă, în care muzica live joacă un rol esențial. Seară de seară, scena amplasată în mijlocul naturii va găzdui concerte care promit să creeze un vibe de vară târzie, unde energia pozitivă și ritmul se împletesc perfect cu relaxarea din parc. Doar imaginează-ți: prieteni adunați pe iarbă, un pahar de vin în mână și sunetele muzicii care completează imaginea de final de august.

Live cooking show în natură

La capitolul gastronomie, vizitatorii se vor bucura de preparate create special pentru a însoți vinurile festivalului. De la meniuri inspirate din bucătăria internațională, până la reinterpretări moderne ale unor rețete tradiționale, oferta culinară este gândită să surprindă și să satisfacă toate gusturile.

Mai mult, un element spectaculos al ediției este reprezentat de live cooking show-urile în aer liber, unde chefi renumiți vor transforma ingredientele proaspete în adevărate povești culinare, gătite chiar sub ochii publicului.

Zonă pentru copii, activități pentru toată familia

Central Park Wine Festival își dorește să fie un eveniment pentru toată familia. Organizatorii au pregătit și activități dedicate celor mici. Copiii vor avea parte de jocuri creative și zone special amenajate, unde pot învăța și se pot distra într-un cadru sigur și prietenos. În același timp, pentru cei mari care caută relaxare și inspirație, festivalul include momente ce transformă Parcul Central într-un spațiu viu și divers, unde fiecare găsește ceva pe gustul lui.

Parcul va fi decorat cu zone instagramabile, gândite pentru a surprinde energia evenimentului în imagini memorabile. Cadrele naturale, decorurile creative și luminile serii vor transforma fiecare colțișor într-un fundal perfect pentru fotografii și stories - amintiri care vor rămâne până vara viitoare și nu numai.

Mai mult decât un eveniment de degustare, Central Park Wine Festival este o invitație la a încetini ritmul la finalul verii. Fie că vii să descoperi vinuri noi, să te relaxezi la concerte, să te bucuri de un show culinar sau pur și simplu să petreci timp de calitate cu familia și prietenii, festivalul promite patru zile în care Parcul Central devine locul de neratat din Transilvania.

Central Park Wine Festival are loc în perioada 28 – 31 august 2025 în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca, iar accesul este deschis pentru publicul larg. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei dornici de experiențe autentice să se alăture unei atmosfere care îmbină vinul, muzica, arta și gastronomia într-o celebrare a verii și a prieteniei.

Evenimentul este organizat de Amprenta Advertising, alături de partenerii: Banca Transilvania, Electrica Furnizare, Ile de France, Transalpina, Komoder, Autoworld.ro, Dorna, Cadoro, Bosch, Premium Store, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local.

Informații despre programul festivalului gasiți pe pagina Facebook.

