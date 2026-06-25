Nicușor Dan, mesaj după oprirea la Cluj: „Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor sunt extraordinare!”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după scurta sa vizită la Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu organizatorii Techsylvania înainte de plecarea în Polonia, pentru Summitul Flancului Estic.

Șeful statului a lăudat energia orașului și implicarea tinerilor din Cluj-Napoca. | Foto: Facebook Nicușor Dan

Șeful statului a lăudat energia orașului și implicarea tinerilor din Cluj-Napoca.

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că a făcut o scurtă oprire la Cluj-Napoca înainte de deplasarea în Polonia, unde participă la Summitul Flancului Estic.

„Scurtă oprire aseară la Cluj, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic. Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare”, a transmis președintele.

Discuții cu organizatorii Techsylvania

Cu această ocazie, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu organizatorii Techsylvania, eveniment dedicat tehnologiei și antreprenoriatului, pe care îl descrie drept cel mai important din Europa Centrală și de Est.

„Anterior, am avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului”, a mai scris șeful statului.

Președintele a subliniat astfel importanța dezvoltării ecosistemului de inovare și a mediului de afaceri din România, evidențiind rolul pe care Cluj-Napoca îl joacă în domeniul tehnologiei și al antreprenoriatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: