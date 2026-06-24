Nicușor Dan, vizita surpriză la Cluj. Ce a declarat despre viitorul premier?

Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins miercuri seară în centrul municipiului Cluj-Napoca, unde a făcut declarații despre negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Nicușor Dan, vizita surpriză la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o vizită neanunțată la Cluj-Napoca, miercuri seară. Oprit de jurnaliști, acesta a explicat motivul prezenței sale în oraș cât și despre modul în care decurg negocierile pentru formarea noului Guvern.

Șeful statului a explicat că se află în tranzit spre Polonia, unde va participa la summitul Flancului Estic.

„În primul rând sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului Flancului Estic și este important pentru România pentru că este vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei. Este important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în Sud și în special la Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan în centrul Clujului.

De ce a ajuns Nicușor Dan la Cluj-Napoca. Cum decurg negocierile pentru noul Guvern

Șeful statului a precizat că a făcut o oprire la Cluj-Napoca în urma unei invitații primite din partea organizatorilor unui eveniment desfășurat în aceste zile în oraș. De asemenea, președintele a fost întrebat în ce stadiu sunt negocierile pentru noul Guvern. Nicușor Dan a declarat că discuțiile dintre partide continuă și că s-a conturat o variantă de guvernare minoritară.

„S-a concluzionat că o să avem o guvernare occidentală, minoritară, iar acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, joi vor continua consultările dintre formațiunile politice, iar vineri ar putea exista concluzii privind desemnarea premierului.

„Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzii”, a precizat șeful statului.

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