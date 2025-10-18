Control la Salina Praid. Riscul de inundare a fost constant subevaluat

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Salina Praid, după inundația din luna mai, și a constatat că riscul de inundare a spațiilor din subteran și afectarea zăcămintelor au fost subevaluate constant.

Control la Salina Praid. Riscul de inundare a fost constant subevaluat | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Conform Agerpres.ro, raportul arată că măsurile luate de Societatea Națională a Sării (SNS SA) nu au fost suficiente pentru protecția salinei pe termen lung. Măsurile s-au limitat la lucrări de întreținere temporare sau intervenții de urgență. De asemenea, programele anuale de exploatare au fost aprobate fără norme tehnice clare, fapt care a făcut dificilă sancționarea posibilelor nereguli.

''Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei'', informează un comunicat al Guvernului.



