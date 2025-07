Salina Praid nu mai poate fi salvată. Ministrul Mediului: „Întrebarea nu e dacă se va prăbuși tavanul, ci când și cât de rapid”

După ce la finalul lunii trecute ministrul Economiei, Radu Miruță, semnala că situația de la Praid a fost „cosmetizată”, sâmbătă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că riscul de prăbușire este unul major.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, sâmbătă, că este foarte clar că Salina Praid nu mai poate să fie salvată, menționând că întrebarea nu este dacă se va prăbuși tavanul, ci când și cât de rapid.

Salina Praid nu mai poate fi salvată: „Autoritățile au așteptat să se întâmple dezastrul”

„Din toate discuțiile pe care le-am avut cu experții, mai degrabă, nu este o întrebare dacă se va prăbuși tavanul, ci când și cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruță, am fost și am văzut: exact în ziua în care am mers noi acolo s-a prăbușit o parte din tavan. Deci, este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită”, a precizat Buzoianu, la Prima Tv, întrebată dacă Salina Praid se va prăbuși, potrivit Agerpres.ro

Ea a apreciat că au fost mai multe instituții ale statului care „au așteptat să se întâmple dezastrul”.

„Am văzut inclusiv declarațiile cu castorii. Vă dați seama ce lipsit de realitate era un astfel de răspuns. Ce au făcut castorii? Cumva s-a pasat vina până s-a ajuns la castori și castorii nu au mai putut să zică: nu e vina noastră. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să se intervină de foarte mult timp. În 2023, în februarie, deja mina fusese inundată major. În 2023, 6 luni mai târziu, prin Planul de management de risc care a fost adoptat, mă rog, propus de către Apele Române, reieșea că acolo este un risc moderat de inundație, după ce cu șase luni înainte acolo avusese loc deja o inundație majoră. Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române.(...) Deci toate autoritățile acestea de fapt au așteptat să se întâmple dezastrul”, a explicat Diana Buzoianu.

De asemenea, ministrul a mai spus că în acest moment se încearcă aducerea rapidă a apei potabile la Târnăveni.

La începutul lunii iulie, starea de alertă a fost prelungită la Praid cu 30 de zile.

La ultima ședință CSAT, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au evaluat două scenarii de intervenție: unul de recondiționare a minei vechi și altul de înființare a unei noi mine pentru vizitatori și a unei noi mine de producție.

