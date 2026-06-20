Avertizare meteo: Temperaturi de până la 36 de grade. Cod galben de caniculă extins de meteorologi.

Valul de căldură se extinde în mai multe județe din țară: La Cluj, disconfortul termic se va accentua. Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade.

|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Meteorologii anunță vreme caniculară, sâmbătă, cu temperaturi de până la 34 de garde Celsius.

De duminică, valul de căldură se extinde și se intensifică, iar maximele termice pot ajunge la 36°C.

Avertizare meteo: Temperaturi de până la 36 de grade. Cod galben de caniculă extins de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de caniculă, valabilă în 15 județe, pe fondul intensificării valului de căldură.

Meteorologii au emis și o informare de vreme călduroasă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică, valabilă în restul țării, până marți seara, potrivit ANM.

Sursa: ANM

Astfel, pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 12:00 - 21:00, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Județele afectate de acest Cod galben de caniculă sunt: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureș, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Sibiu, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Totodată, în perioada 20 iunie, ora 10:00 - 23 iunie, ora 21:00, va fi valabilă o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat sâmbătă în vest, apoi și în sud-vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 - 26 de grade pe litoral și 34 - 36 de grade în vest și sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă.

Sursa: ANM

Duminică și luni (21, 22 iunie) în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar marți (23 iunie) cu precădere în sud, centru și nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40 - 60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

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