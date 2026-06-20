Vreme caniculară și maxime de 30 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea continuă să se încălzească, iar temperaturile ajung la 30 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 iunie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 20 iunie, vremea va deveni călduroasă în sud-vestul țării și local în rest.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, conform meteorologilor, care au emis o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat valabilă până luni seara.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara, când se vor semnala averse și descărcări electrice local în zonele montane și pe arii restrânse în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 - 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 19 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, iar cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Vor fi posibile averse de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări ușoare în zona montană a județului.

Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade Celsius, în timp ce valorile termice minime vor indica 16 grade Celsius.

Vremea se va menține călduroasă și săptămâna viitoare, însă nu vor lipsi ploile și fenomenele meteo extreme.

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