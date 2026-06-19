Cod galben de caniculă în Cluj. Cât este valabilă avertizarea meteo?

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru Cluj și alte câteva județe din România.

Clujul, sub cod galben de caniculă | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 19 iunie 2026, o avertizare de tip cod galben de caniculă pentru județul Cluj.

„Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade. Sâmbătă (20 iunie) în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a anunțat ANM.

Cod galben de caniculă în județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate pentru codul galben de caniculă la Cluj: 19 iunie 2026, ora 10 - 21 iunie 2026, ora 21.

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