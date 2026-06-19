Început de weekend cu vreme însorită și maxime de 28 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme însorită și maxime de 28 de grade la început de weekend. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 19 iunie|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Vineri, 19 iunie, temperaturile vor fi în creștere, iar vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei și seara, mai ales în zonele montane, iar în nordul Moldovei pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 – 18 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, cu șanse reduse de precipitați și cer preponderent senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană a județului.

Maxima termică va ajunge la 28 de grade Celsius, în timp ce minima va indica 15 grade Celsius.

În weekend, cerul va fi predominant însorit, iar temperaturile vor urca până la 30 – 32 de grade Celsius.

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