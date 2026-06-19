Ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos, primită de Emil Boc la Primăria Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a primit-o vineri, la sediul Primăriei, pe Willemijn van Haaften, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în România.

Primarul Emil Boc a avut o întâlnire oficială cu ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos în România, Willemijn van Haaften. | Foto: Facebook Emil Boc

Primarul Emil Boc a avut o întâlnire oficială cu ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos în România, Willemijn van Haaften, în cadrul căreia au fost abordate teme precum dezvoltarea urbană, mobilitatea, protecția mediului și cooperarea europeană. Vizita are loc în perioada desfășurării TIFF 2026, festival în care Țările de Jos sunt invitate de onoare prin programul „Țara în Focus”.

ntâlnirea a avut loc în Sala de Sticlă a Primăriei și a vizat mai multe teme de interes pentru dezvoltarea orașului, printre care mobilitatea urbană, sustenabilitatea, protecția mediului, educația, locuirea, managementul deșeurilor, dezvoltarea economică, cultura și turismul.

Ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos, primită de Emil Boc la Primăria Cluj-Napoca

Potrivit primarului Emil Boc, discuțiile au vizat profilul european al Clujului și direcțiile de dezvoltare ale municipiului pentru următorii ani.

„Am discutat despre profilul european al Clujului, despre dezvoltarea urbană, mobilitate, sustenabilitate, protecția mediului, dezvoltare economică, educație, locuire, managementul deșeurilor, cultură și turism, precum și despre viziunea orașului pentru următorii ani”, a transmis edilul.

Vizita, în contextul TIFF 2026

Vizita ambasadoarei are loc și în contextul ediției din acest an a Transilvania International Film Festival, unde Regatul Țărilor de Jos este „Țara în Focus”.

La întâlnire au participat și Wouter Reijers, precum și Ana Androne, responsabilă pentru Cultură, Social Media, Cooperare Bilaterală și Diplomație Publică.

Primarul Emil Boc a subliniat că municipiul Cluj-Napoca rămâne deschis cooperării internaționale și schimbului de bune practici, prin parteneriate europene care pot aduce beneficii concrete comunității locale.

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