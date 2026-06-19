Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate, trimis în judecată. Este acuzat de instigare la violență.

Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate, a fost trimis în judecată pentru instigare la violență asupra unei tinere care a refuzat să producă materiale pornografice.

Tristan Tate părăsește sediul DIICOT din București. Fotografie realizată în 10 aprilie 2023 | Foto: Sabin Cirstoveanu / Inquam Photos

Tristan Tate, fratele influencerului Andrew Tate, a fost trimis în judecată de DIICOT alături de o complice, Georgiana Manuela Naghel, ei fiind acuzaţi de acte de violenţă asupra unei tinere, care a refuzat să mai producă materiale cu caracter pornografic.

Tristan Tate ar fi bătut o tânără care a refuzat să producă materiale pornografice

Tristan Tate va fi judecat pentru instigare la lovire sau alte violenţe şi Georgiana Manuela Naghel pentru acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi lovire sau alte violenţe.

DIICOT a anunțat că este vorba de o cauză disjunsă din alt dosar, în care fraţii Tate sunt cercetaţi alături de două complice, Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel, pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.

„Prin rechizitoriul din data de 18.06.2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpaţi, un bărbat (cetăţean britanic), în vârstă de 37 de ani şi o femeie (cetăţean român), în vârstă de 34 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la lovire sau alte violenţe, respectiv acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi lovire sau alte violenţe”, a anunţat DIICOT vineri, 19 iunie 2026, într-un comunicat de presă.

Cu privire la infracţiunile de instigare la lovire sau alte violenţe şi, respectiv, lovire sau alte violenţe, s-a reţinut faptul că, în octombrie 2021, în scopul „pedepsirii” aceleiaşi victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic şi a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în judeţul Ilfov, la instigarea lui Tristan Tate, Georgiana Manuela Naghel a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate.

Referitor la infracţiunile de acces ilegal la sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice s-a reţinut că, în luna octombrie 2021, Georgiana Manuela Naghel a accesat fără drept sistemul informatic, prevăzut cu parolă, aparţinând uneia dintre persoanele vătămate ale infracţiunii de trafic de persoane şi a postat pe contul de socializare al acesteia, în scop de răzbunare, materialele pe care le-a obţinut prin această modalitate, care o înfăţişau pe victimă în ipostaze compromiţătoare.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Ilfov.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe. Anchetatorii susţineau că fraţii Tate au recrutat zeci de tinere folosind metoda loverboy şi, profitând de starea acestora de vulnerabilitate, le-au transportat şi adăpostit în diferite locaţii, unde le-au supravegheat şi coordonat, obligându-le să producă materiale pornografice, pe care ulterior le-au difuzat contra cost pe platforme de profil.

Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor şi dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

În prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar şi i-au adus lui Andrew Tate noi acuzaţii: trafic de persoane, spălare a banilor şi incitare la ură sau discriminare.

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