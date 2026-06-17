Influencerul Andrew Tate, audiat la DIICOT

Milionarul Andrew Tate s-a prezentat miercuri, 17 iunie, la DIICOT. Acesta este anchetat pentru mai multe infracțiuni.

Andrew Tate, audiat la DIICOT | Inquam Photos / George Călin / Fotografie ilustrativă

Andrew Tate s-a prezentat astăzi dimineață, 17 iunie 2026 la DIICOT, el fiind anchetat de procurori pentru mai multe infracţiuni, printre care constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol, potrivit Agerpres.ro.

Influencerul a fost chemat la DIICOT şi la sfârşitul lunii mai, când a fost anunţat că este cercetat penal pentru o nouă infracţiune, incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate de el în social media, prin care a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor.

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Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de

constituire a unui grup infracţional organizat

trafic de persoane

viol

acces ilegal la sistem informatic

lovire sau alte violenţe

Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Noi acuzații pentru frații Tate

Conform sursei citate, în prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că fraţii Tate se vor confrunta cu noi acuzaţii.

Andrew Tate este un cunoscut influencer cu milioane de urmăritori pe reţeaua X (ex Twitter), unde promovează drepturile bărbaţilor. Fan declarat al lui Donald Trump şi fost kick-boxer profesionist, născut în SUA şi stabilit de mai mulţi ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii „Big Brother UK” în 2016.

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