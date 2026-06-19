Dosarul lui Călin Georgescu se întoarce în fața judecătorilor. ÎCCJ reia dezbaterile după retragerea unui magistrat!

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis reluarea procedurilor în dosarul în care Călin Georgescu contestă hotărârea prin care s-a stabilit că procesul său poate începe.

ÎCCJ a decis vineri repunerea pe rol a dosarului în care Călin Georgescu contestă decizia prin care s-a stabilit începerea judecății în cauza în care este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

ÎCCJ a decis vineri repunerea pe rol a dosarului în care Călin Georgescu contestă decizia prin care s-a stabilit începerea judecății în cauza în care este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat.

Hotărârea instanței supreme vine după ce unul dintre judecătorii din complet a formulat o cerere de abținere, admisă ulterior, ceea ce a făcut necesară schimbarea componenței completului de judecată.

ÎCCJ reia dezbaterile după retragerea unui magistrat!

Ca urmare a modificării completului, judecătorii au dispus reluarea dezbaterilor în cauză, dosarul fiind repus pe rol.

Instanța supremă a stabilit un nou termen pentru data de 29 iunie 2026, când părțile vor fi din nou citate, iar avocații vor fi informați oficial cu privire la continuarea procedurii.

Decizia nu privește fondul cauzei și nu reprezintă o soluție privind acuzațiile formulate în dosar, ci una de natură procedurală.

Dosarul se află în camera preliminară

În prezent, cauza se află în etapa camerei preliminare, procedură în care instanța verifică legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală înainte de începerea efectivă a procesului.

Judecătorii trebuie să stabilească dacă dosarul poate merge mai departe către faza de judecată sau dacă există motive care să impună retrimiterea cauzei la procurori.

Pronunțarea a fost amânată de mai multe ori

Dosarul a ajuns la Înalta Curte după ce, la începutul lunii aprilie, Curtea de Apel București a decis că procesul poate începe. Hotărârea a fost contestată, iar dosarul a fost trimis spre analiză instanței supreme. De atunci, pronunțarea unei decizii a fost amânată în repetate rânduri.

Prin repunerea cauzei pe rol și reluarea dezbaterilor într-o nouă formulă de judecată, procedura din camera preliminară se prelungește, iar o decizie privind viitorul dosarului va fi luată la un termen ulterior.

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