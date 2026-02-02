Călin Georgescu contestă dosarul în care este acuzat de propagandă legionară

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România, a constestat dosarul în care este acuzat de propaganda legionară.

Călin Georgescu, din nou în fața instanței, luni, 2 februarie 2026 | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineața, 2 februarie 2026, la Tribunalul București la un proces în care contestă o decizie prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.





La ieșirea din Tribunal, Georgescu a lăsat să se înțeleagă că demersul său nu va avea succes, dar preferă să fie „o zi lup, decât o viață jigodie”.

„Dreptatea este, fără îndoială, un ideal, agreat de noi toți. Doar o Justiție adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare și probabil că va înregistra astăzi un succes efemer. Nicolae Iorga spunea așa: sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Eu spun în felul următor - oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri și, în mod special, invidioși. Adică clasa politică. (...) Am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteți judeca, voi, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Și mai e ceva. Prefer o zi lup, decât o viață jigodie”, a spus Călin Georgescu, în timp ce era aclamat de zeci de susținători care veniseră la intrarea în Tribunal, potrivit Agerpres.ro.



Conform sursei citate, Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General și este acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).



Procesul se află în cameră preliminară, iar pe 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se poate începe judecarea pe fond, după ce un magistrat a stabilit că probele strânse de procurori sunt legale.



În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi;

ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piața Universității din București, la data de 2 octombrie 2021.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: