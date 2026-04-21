Tensiuni în ședința PNL. Reacție fermă a lui Ciprian Ciucu la „susținerea” anunțată de Hubert Thuma pentru Bolojan: „Au conspirat împotriva premierului”.

Ciprian Ciucu (PNL) a avut, marți, o reacție fermă în ședința Biroului Politic al PNL la adresa celor care au complotat împotriva lui Bolojan, dar susțin că îi asigură sprijinul în continuare: „Declarații de susținere de fațadă”, spune primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu, reacție fermă la adresa celor care au complotat împotriva lui Bolojan|Foto: gov.ro

„Sunt declarații de susținere de fațadă.

Știm că au conspirat împotriva președintelui partidului. Toate strategiile s-au lovit de zidul încrederii pe care Ilie Bolojan o are în societatea noastră. A ieșit lumea în stradă pentru un liberal”, a transmis, marți, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL) în ședința Biroului Politic extins.

Ciucu l-a atacat pe Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, unul dintre principalii oponenți din interioriul partidului la adresa lui Ilie Bolojan.

„Dacă ne trădăm propriul președinte și propriul electorat, oamenii ne vor ține minte”, a adăugat Ciucu, semnalând că decizia pe care o vor lua liberalii este crucială pentru viitorul partidului.

Thuma (PNL): Premierul are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD

Anterior, președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, marți, că premierul Ilie Bolojan are toată susținerea partidului să meargă să renegocieze protocolul cu PSD pentru a ajunge la o reconciliere.

„Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD, pentru că trebuie să ajungem la o reconciliere'', a afirmat Hubert Thuma.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit, marți, după ce PSD a decis cu o zi înainte să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Luni, Ilie Bolojan a declarat, după o reuniune informală a PNL, că decizia PSD este „complet greșită și total iresponsabilă”, menționând că va continua să-și exercite mandatul de premier și va asigura guvernarea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

