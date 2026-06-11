Restricții de circulație în zona Pieței Unirii pentru proiecțiile TIFF din centrul Clujului

Primăria Cluj-Napoca anunță aplicarea unor restricții temporare de circulație în centrul municipiului cu ocazia celei de-a 25-a ediții a Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), care se desfășoară în perioada 12–21 iunie 2026.

Restricții de circulație în zona Pieței Unirii pentru proiecțiile TIFF din centrul Clujului|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație cu ocazia „Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF.25”, care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 12 – 21 iunie 2026.

Proiecțiile TIFF din Piața Unirii, precum și evenimentele speciale desfășurate în punctul zero al orașului au devenit un simbol al Clujului.

Restricții de circulație în zona Pieței Unirii pentru proiecțiile TIFF din centrul Clujului

Restricțiile de circulație vor fi aplicate astfel:

*închiderea circulaţiei rutiere în data de 12 iunie 2026, în intervalul orar 20.30 – 23.45 (când situaţia o impune), pe următorul trasei:

-strada Napoca, Piaţa Unirii (latura de Sud şi latura de Est), Bulevardul Eroilor, pentru organizarea „Galei de Deschidere TIFF.25”.

*închiderea circulaţiei rutiere în perioada 13 iunie - 21 iunie 2026, în intervalul orar 21.30 – 23.30 (când situaţia o impune), pe strada Napoca, Piaţa Unirii (latura de Sud şi latura de Est) și Bulevardul Eroilor, pentru buna desfășurare a proiecțiilor din cadrul „TIFF.25”.

Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu atenție sporită și să respecte reglementările temporare de circulație.

Deschiderea oficială TIFF.25 va avea loc vineri seara, 12 iunie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Festivalul Internațional de Film Transilvania are loc în perioada 12-21 iunie 2026.

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