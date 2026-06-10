Lider spiritual din Cluj, arestat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor fete de 15, 17 și 18 ani

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, care folosea statutul de ghid religios pentru a câștiga încrederea comunității, a fost trimis în spatele gratiilor de magistrații din Huedin sub acuzații de viol și agresiune sexuală.

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, care folosea statutul de ghid religios pentru a câștiga încrederea comunității, a fost trimis în spatele gratiilor de magistrații din Huedin sub acuzații de viol și agresiune sexuală.

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, care folosea statutul de ghid religios pentru a câștiga încrederea comunității, a fost trimis în spatele gratiilor de magistrații din Huedin sub acuzații de viol și agresiune sexuală.

Acesta este acuzat oficial că a profitat de autoritatea sa morală pentru a abuza sexual de patru tinere vulnerabile, majoritatea minore în momentul comiterii faptelor.

Oamenii legii au descins la proprietățile suspectului din localitățile Călățele și Huedin, unde au ridicat probe substanțiale pentru dosar.

În urma audierilor și a analizării dovezilor strânse de Serviciul de Investigații Criminale, judecătorii au decis că individul reprezintă un pericol public real și au emis un mandat de arestare preventivă valabil pentru următoarele 30 de zile.

Lider spiritual din Cluj arestat pentru viol

Anchetatorii au stabilit că agresiunile au început în cursul anului 2023, când individul a profitat de poziția sa de influență în cadrul unei grupări religioase locale pe care o coordona direct.

Sub pretextul oferirii de sprijin moral și spiritual, bărbatul a atras la domiciliul său o adolescentă de 17 ani, obligând-o să întrețină raporturi intime prin constrângere psihologică și fără a avea consimțământul acesteia.

Comportamentul abuziv a continuat și pe parcursul anilor următori, în același cadru dominat de manipulare religioasă.

Între 2023 și 2024, suspectul a agresat fizic alte trei tinere, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, profitând de momentele în care acestea veneau la întâlnirile de cult organizate în locuința lui din comuna Călățele.

Percheziții și măsuri legale

Polițiștii de la investigații criminale au pus în executare două mandate de percheziție la imobilele deținute de bărbat, acțiune în urma căreia suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin au considerat extrem de grave faptele reclamate și au solicitat instanței încarcerarea imediată a acestuia pentru a preveni influențarea anchetei sau a victimelor.

Magistrații au admis cererea parchetului și au dispus arestarea preventivă pentru o lună, timp în care cercetările vor fi extinse pentru a verifica dacă există și alte persoane vătămate în acest caz.

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