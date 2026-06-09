Răsturnare de situație în cazul elevei din Cluj care a reclamat că a fost drogată și violată după banchet

Apar noi informații în cazul elevei care a ajuns la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii de clasa a XII-a ai Liceului Economic „Virgil Madgearu” din Cluj-Napoca.

Primele teste toxicologice nu au indicat prezența drogurilor în organismul tinerei care a ajuns la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii unui liceu din Cluj-Napoca. | Foto: pixabay.com

Primele teste toxicologice nu au indicat prezența drogurilor în organismul tinerei care a ajuns la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii unui liceu din Cluj-Napoca. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii de la Institutul de Medicină Legală urmează să stabilească dacă au existat infracțiuni și ce s-a întâmplat în noaptea petrecerii.

Apar noi informații în cazul elevei care a ajuns la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii de clasa a XII-a ai Liceului Economic „Virgil Madgearu” din Cluj-Napoca. Potrivit unor surse medicale, primele analize toxicologice efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj nu au evidențiat prezența drogurilor, conform informațiilor apărute pe Observatornews.ro.

Conform acelorași surse, testele realizate pe proba de urină a tinerei au avut rezultat negativ pentru substanțe interzise. Cu toate acestea, investigațiile continuă la Institutul de Medicină Legală, unde sunt efectuate analize suplimentare pentru a clarifica toate circumstanțele cazului.

CITEȘTE ȘI:

Tânăra ar fi consumat o cantitate mare de alcool

Surse medicale citate de presa națională susțin că starea de rău a fetei ar fi fost provocată de consumul excesiv de alcool. Tânăra, care este majoră, a fost transportată la spital pentru investigații și a fost externată în aceeași zi.

Inițial, părinții acesteia au lansat acuzații grave, susținând că fiica lor ar fi fost drogată de trei colegi după banchet, dusă într-un parc din apropiere și agresată sexual.

Potrivit familiei, fata s-ar fi simțit rău în jurul orei 05:00, moment în care părinții au fost chemați de urgență la localul unde se desfășurase petrecerea.

Rezultatele medico-legale sunt așteptate

Părinții au declarat că și-au găsit fiica într-o stare de confuzie, fără să își amintească ce s-a întâmplat și prezentând urme de lovituri pe corp. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, iar cazul a intrat în atenția polițiștilor și a procurorilor.

Anchetatorii așteaptă acum rezultatele complete ale expertizelor medico-legale și ale analizelor efectuate de Institutul de Medicină Legală pentru a stabili cu exactitate ce s-a petrecut în noaptea banchetului și dacă au fost comise infracțiuni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: