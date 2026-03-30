O copilă de 10 ani, violată în fața fratelui și bătută din „gelozie”. Bărbat de 32 de ani din Mărișel, reținut după 5 ani de orori!

Polițiștii din Huedin au pus cătușele unui bărbat de 32 de ani din comuna Mărișel, suspectat că a transformat viața unei copile într-un coșmar viu încă de când aceasta avea doar 10 ani.

Individul cercetat pentru agresiuni sexuale asupra unei minore a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței.

Detaliile cazului sunt de o cruzime rară: abuzuri repetate, martori minori și violențe fizice pe fondul consumului de alcool. Investigațiile polițiștilor din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au scos la iveală un scenariu de groază care ar fi început în anul 2020. Timp de jumătate de deceniu, suspectul ar fi întreținut raporturi sexuale repetate cu victima, profitând de vulnerabilitatea acesteia. Calvarul a început pe când fetița era doar un copil de 10 ani, iar agresiunile ar fi continuat sistematic până în prezent.

Fratele victimei, martor la agresiuni

Cazul capătă valențe și mai grave prin prisma acuzației de corupere sexuală a minorilor. Din cercetări a reieșit că actele de agresiune sexuală s-ar fi petrecut în prezența fratelui victimei, și el minor la acea vreme. Această expunere forțată la acte de natură sexuală a dus la extinderea cercetărilor, bărbatul fiind tras la răspundere pentru trauma psihologică provocată ambilor copii.

"Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2025, bărbatul ar fi întreținut în repetate rânduri raporturi sexuale cu o minoră, faptele debutând în perioada în care aceasta avea vârsta de 10 ani. De asemenea, acesta este bănuit de corupere sexuală a minorilor, în contextul în care un alt minor, fratele acesteia, ar fi asistat la actele de agresiune.

Totodată, investigațiile au stabilit că, la data de 14 februarie a.c., în jurul orei 23.00, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul minorei, unde, pe fondul geloziei, ar fi manifestat un comportament agresiv, exercitând acte de violență fizică asupra acesteia." a transmis IPJ Cluj



Acces de gelozie și violență sub influența alcoolului

Ultimul episod violent înregistrat a avut loc pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul minorei unde, orbit de gelozie, a trecut de la abuzul sexual la cel fizic. Acesta este acuzat că a lovit-o pe fată, manifestând un comportament extrem de agresiv care a alertat în cele din urmă autoritățile.

Sâmbătă, 30 martie, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru:

Viol asupra unui minor în formă continuată

Coruperea sexuală a minorilor

Lovire sau alte violențe

Astăzi, 31 martie, suspectul urmează să fie prezentat Judecătoriei Huedin cu propunere de arestare preventivă. Procurorii și polițiștii continuă documentarea întregii activități infracționale pentru a se asigura că agresorul va primi pedeapsa maximă prevăzută de lege.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: