Elevă de 9 ani, agresată sexual în drum spre casă. Un bărbat de 77 de ani a fost reținut.

O fetiță în vârstă de 9 ani din comuna Bărbătești, județul Vâlcea, a trecut prin momente de groază în timp ce se întorcea de la școală. Aceasta ar fi fost agresată pe stradă de un bărbat de 77 de ani, care a încercat ulterior să o ademenească la el acasă.

O fetiță în vârstă de 9 ani din comuna Bărbătești, județul Vâlcea, a trecut prin momente de groază în timp ce se întorcea de la școală. Aceasta ar fi fost agresată pe stradă de un bărbat de 77 de ani, care a încercat ulterior să o ademenească la el acasă. | Foto: IPJ Vâlcea

IPJ Vâlcea a anunțat reținerea unui bărbat de 77 de ani, cercetat penal pentru agresiune sexuală asupra unei minore. Incidentul a avut loc în data de 28 mai 2026, iar miercuri, 3 iunie, oamenii legii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, minora se deplasa de la școală spre casă în momentul în care a fost abordată de suspect pe o stradă din localitatea Bărbătești. Bărbatul a intrat în vorbă cu ea, întrebând-o ce vârstă are și cum se descurcă la școală. Ulterior, acesta a manifestat un comportament obscen: a apucat-o pe fetiță de brațe; a sărutat-o pe nas împotriva voinței ei; a încercat să o convingă să îl însoțească la locuința sa.

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Suspectul a fost reținut

Polițiștii au fost sesizați imediat după producerea evenimentului și au deschis un dosar penal sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.

„În urma activităților investigativ-operative desfășurate și a administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de acesta, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.”, conform IPJ Vâlcea

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În cursul zilei de astăzi, 4 iunie, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente în vederea dispunerii unor măsuri preventive mai sigure (arestul preventiv sau arestul la domiciliu). Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a suspectului.

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