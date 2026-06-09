Vreme capricioasă cu înnorări accentuate și maxime de 29 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme instabilă cu înnorări accentuate, dar cu șanse minime de precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo marti, 9 iunie | Foto: monitorulcj.ro

Marți, 9 iunie, vremea va fi în general instabilă în zonele montane, precum și în sud-estul țării.

În a doua parte a zilei și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului,

În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu manifestări de instabilitate atmosferică pe arii mai restrânse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 31 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 - 16 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă cerul va fi marcat de înnorări accentuate, cu șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zonele montane înalte ale județului.

Maxima termică va ajunge la 29 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 13 grade Celsius.

Miercuri, maximele termice vor urca la 30 de grade Celsius, însă ulterior instabilitatea atmosferică se va accentua și vor reveni ploile.

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