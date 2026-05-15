Minoră agresată sexual pe o stradă din cartierul Bună Ziua. Făptașul a „vânat-o” de la distanță.

O minoră a fost agresată sexual pe o stradă din cartierul Bună Ziua.

Minoră agresată sexual pe o stradă din cartierul Bună Ziua | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie cu caracter ilustrativ

Minora, în vârstă de 12 ani, a fost agresată sexual miercuri, 29 aprilie 2026, la ora 20.55, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

„(Inculpatul - n. red.), aflându-se pe o stradă din cartierul Bună Ziua din mun. Cluj-Napoca, a exercitat, prin punere în imposibilitate de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, un act de natură sexuală asupra persoanei vătămate, în vârstă de 12 ani, constând în aplicarea intempestivă a unui sărut pe gură”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, vineri, 15 mai 2026, într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, procurorul de caz a propus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, însă prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, vineri, 15 mai 2026, față de făptaș a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 15 zile.

Și-a „vânat” victima minoră ca să o agreseze sexual

Totuși, procurorul de caz a considerat că măsura arestului preventiv de 30 de zile nu este o măsură disproporționată și a subliniat îndrăzneala deosebită a inculpatului, care a comis, în public, care a profitat de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, minoră în vârstă de 12 ani, pe care a urmărit-o în prealabil pe o distanță de aproximativ 500 de metri în vederea identificării momentului oportun comiterii faptei.

„O infracţiune prin care au fost lezate de o manieră însemnată valorile sociale referitoare la libertatea și integritatea sexuală a victimei minore. Totodată, au fost avute în vedere urmările produse asupra persoanei vătămate, constând în repercusiuni psihologice intense şi persistente, reţinându-se faptul că, ulterior incidentului, minora a început să manifeste stări accentuate de anxietate şi disociere, precum şi atacuri de panică”, se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

