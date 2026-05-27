Regretele lui Deac după retragere: „Odată am intrat și nici n-am atins mingea!” Ce spune despre relația cu Daniel Pancu

Ciprian Deac (40 de ani) s-a retras din fotbalul profesionist la finalul acestui sezon după o carieră de peste două decenii.

Ciprian Deac s-a retras după meciul cu FC Argeș / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ciprian Deac a acordat un prim interviu după încheierea carierei de fotbalist profesionist și plecarea de la CFR Cluj.

Fostul mijlocaș al formației din Gruia a vorbit despre ultima parte a carierei sale în care a fost lăsat mai mult pe banca de rezerve.

Deac: „L-am sunat și am întrebat ce s-a întâmplat!”

În plus, Deac nu a fost luat nici în cantonamentul din iarnă al echipei, iar modul lui Daniel Pancu de a gestiona situația l-a deranjat pe veteran. „Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost, a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă.

După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuție cu antrenorul, într-o seară l-am sunat și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou și să zică: ‘Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive’.

Dar el nici nu mi-a transmis și i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Și lucrul ăsta m-a durut pentru că eu cu el am jucat, aveam o relație bună…Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus față în față. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înțeles și acum pe final foarte bine.

Foarte mulți prieteni, foarte mulți colegi, efectiv colegii îmi spuneau: Cipri, dacă eram în locul tău… De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea…

Pentru multă lume părea așa ca și un fel de umilință. În mintea mea, și cred cu tărie asta, și așa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureșan, nici pentru domnul Neluțu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta.

Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram. Am intrat pentru club și pentru iubirea față de CFR, clubul care mi-a dat multe, și pentru suporteri și respectul pe care mi l-au arătat. Lucrurile astea m-au făcut să merg înainte, pentru că puteam de multe ori să refuz”, a spus Ciprian Deac, potrivit TVR.

Deac, ovaționat la scenă deschisă

Meciul CFR-ului cu FC Argeș, încheiat 1-1, a fost ultimul din cariera lui Ciprian Deac. Veteranul CFR a fost schimbat în minutul 85 al partidei şi a fost ovaţionat la scenă deschisă de tot stadionul.

Apoi, după fluierul final, lui Deac i-a fost dedicat un moment special de către club. Împreună cu familia sa, jucătorul a păşit pe teren printr-un culoar format de jucătorii ambelor echipe şi a avut parte de momente emoţionante alături de cei apropiați.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: