Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Trebuie să cumpărăm lactate obținute din lapte produs în România, pentru a susține producătorii locali”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (Partidul Social Democrat) a spus că pentru a susține producătorii români, primul lucru pe care îl putem face este să cumpărăm lapte de la fermierii din țară.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: Alegerea produselor fabricate în România înseamnă sprijin direct pentru fermieri” | Foto: Remus Lăpușan

„Pentru a susține producătorii români, primul lucru pe care îl putem face fiecare: cumpărăm lapte de la fermierii români și produse lactate obținute din lapte produs în România. Verificăm eticheta înainte de a cumpăra!”, a spus Remus Lăpușan.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: „Sectorul lactatelor este esențial pentru economia României”

Deputatul PSD de Cluj a subliniat că sectorul laptelui și al produselor lactate reprezintă un domeniu esențial pentru securitatea alimentară și pentru economia României, însă dezechilibrele din piață continuă să se adâncească.

„În prezent, deficitul comercial se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro, în condițiile în care importurile rămân ridicate, iar producătorii români sunt tot mai afectați de creșterea costurilor de producție și de presiunea competitivă externă . Această situație ridică o serie de întrebări legitime privind modul în care alte state europene reușesc să își susțină fermierii și să mențină un echilibru între producția internă și consum. Diferențele de subvenții, politicile de sprijin și mecanismele de protejare a pieței interne trebuie analizate în mod transparent, pentru a înțelege unde se află România și ce măsuri sunt necesare pentru corectarea acestor decalaje”, a spus Remus Lăpușan.

Deputatul clujean consideră că Ministerul Agriculturii trebuie să prezinte o situație actualizată și completă a sectorului:

nivelul importurilor

structura acestora

diferențele de sprijin față de alte state membre,

măsurile concrete care pot reduce dependența de produse din import

„Fără o astfel de evaluare clară, nu pot fi construite politici publice eficiente. De asemenea, este esențial să fie clarificat stadiul plății subvențiilor către fermieri. Întârzierile sau lipsa predictibilității afectează direct activitatea acestora și capacitatea de a rămâne competitivi. Fermierii români au nevoie de stabilitate, de acces la finanțare și de un cadru corect în care să își poată desfășura activitatea. Reducerea deficitului comercial trebuie să devină un obiectiv economic și strategic”, a mai spus Remus Lăpușan.

Conform social-democratului, în paralel cu măsurile instituționale, este important să susținem consumul de produse românești și să încurajăm cetățenii să acorde atenție etichetei, pentru a identifica originea produselor.

„Alegerea produselor fabricate în România înseamnă sprijin direct pentru fermieri, pentru locurile de muncă și pentru economia națională. România are potențialul de a-și consolida producția internă și de a reduce dezechilibrele din acest sector, însă acest lucru necesită măsuri coerente, sprijin real pentru producători și o abordare responsabilă la nivel guvernamental”, a conchis Remus Lăpușan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: