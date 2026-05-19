Alertă la Dezmir! Un urs se plimbă liber pe străzi, oamenii sunt în pericol: „În zonă sunt mulți copii, dar autoritățile ridică din umeri!”

Un urs de talie medie a dat târcoale caselor din Dezmir în ultimele două nopți. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, dar în continuare este liber.

Un urs a fost surprins pe străzile din Dezmir / Foto: cititoare monitorulcj.ro

Duminică dimineața, un urs a fost observat pe străzile din Dezmir, spre disperarea localnicilor și a celor din zonă. În acest sens, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru a-i avertiza despre pericol pe cei care locuiesc în zonă.

Trei zile mai târziu, însă, un alt urs a fost observat în localitate, iar localnicii spun că ar fi același. În dimineața zilei de marți, puțin după ora 05:30, autoritățile au emis un nou mesaj de avertizare cu privire la prezența animalului sălbatic.

Prezența ursului a fost semnalată printr-un mesaj RO-Alert / Foto: cititoare monitorulcj.ro

Într-un dialog cu redacția monitorulcj.ro, o femeie care locuiește în Dezmir și care a vrut ca identitatea să-i fie protejată a declarat că ursul se plimbă fără probleme prin sat și a fost observat din nou noaptea trecută.

După ce s-a adresat organelor competente, ea susține că eforturile de capturare ale animalului au fost minime din partea autorităților.

„A umblat prin tot satul! Am întrebat la Primărie, dar ne-au zis că este un urs adolescent și explorează în căutarea unui mediu potrivit lui. Dar e normal să exploreze așa? Până nu face pagube nu ne trezim?

Am impresia că cei de la Primărie nu știu ce să facă. Au venit jandarmii, au strigat, dar degeaba! În zonă sunt mulți copii, în apropiere este un părculeț amenajat. Ursul sare ușor gardul, dar nu știi când apare.

Cred că nu e o soluție să-l alungăm căci tot pe aici apare mai târziu. Câți oameni trebuie să moară ca să se facă ceva? Autoritățile dau din umeri, nu știu ce să facă”, ne-a transmis o localnică care a observat în mai multe rânduri prezența ursului din ultimele zile.

Ursul este căutat de autorități / Foto: cititoare monitorulcj.ro

Prefectul județului Cluj, precizări noi în acest caz

„A fost declanșată procedura conform prevederilor legale. S-a constituit o echipă mixtă formată din reprezentanții UAT, jandarmerie, fondul de vânătoare, medicul veterinar concesionar care vor interveni și vor lua măsurile specifice”, a anunțat prefectul județului Cluj, Maria Forna, despre măsurile luate.

