CNCD îl cercetează pe liderul AUR, George Simion, după un derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan

CNCD a început procedura de analiză în cazul liderului AUR, George Simion, după o sesizare primită vineri.

Foto: Facebook - George Simion

CNCD a început procedura de analiză în cazul liderului AUR, George Simion, după o sesizare primită vineri, 24 aprilie 2026, privind o declarație făcută la adresa președintelui Nicușor Dan, conform ziare.com.

Sesizarea vizează un discurs susținut de George Simion la Azomureș, unde acesta a folosit termenul „paraplegic” cu referire la șeful statului. Declarația a fost făcută în fața participanților și a fost ulterior publicată pe rețelele sociale.

Vicepreședintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a confirmat că instituția a primit o plângere în acest caz. Potrivit acestuia, CNCD urmează să analizeze dacă afirmațiile se încadrează în categoria faptelor de discriminare.

Conform procedurii, instituția va evalua sesizarea și va stabili dacă sunt întrunite elementele unei abateri, urmând să emită o decizie în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI: