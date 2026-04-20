Nicușor Dan a fost audiat la Curtea de Apel București într-un proces cu o miză de 1 milion de euro

Președintele României, Nicușor Dan, a fost audiat luni de judecătorii de la Curtea de Apel București, într-un dosar în care un dezvoltator imobiliar solicită despăgubiri de 1.000.000 de euro.

Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, unde a fost audiat într-un dosar cu o miză financiară uriașă.

Un dezvoltator imobiliar cere despăgubiri de un milion de euro, susținând că acțiunile acestuia din perioada activismului civic i-au provocat prejudicii.

Șeful statului a fost prezent în sala de judecată, unde a răspuns întrebărilor magistraților. Potrivit informațiilor din teren, accesul acestuia a fost asigurat în condiții speciale, Serviciul de Pază și Protecție organizând un culoar securizat până în sala de judecată, conform ziare.com.

Audierea are loc în contextul în care instanța a decis că nu poate pronunța o hotărâre definitivă fără a-i asculta direct pe cei implicați în demersurile contestate.

Acuzații legate de blocarea unui proiect imobiliar

Reclamația a fost formulată de un dezvoltator imobiliar, care susține că, în trecut, Nicușor Dan, alături de ONG-uri precum Asociația Salvați Bucureștiul și Eco-Civica, ar fi contestat în mod abuziv planuri urbanistice și autorizații de construire.

Proiectul vizat era amplasat în zona Delta Văcărești, unde între timp a fost construit un ansamblu rezidențial.

Daune de un milion de euro cerute în instanță

Dezvoltatorul solicită despăgubiri de 1.000.000 de euro, la care se adaugă dobânzi legale, atât de la organizațiile implicate, cât și de la persoanele fizice, inclusiv de la președintele României. Acțiunea este formulată în răspundere civilă delictuală, reclamanții susținând că demersurile activiștilor ar fi fost făcute cu rea-credință și ar fi generat prejudicii semnificative.

Dosarul, întors în apel după o primă decizie favorabilă activiștilor

În primă instanță, cauza a fost soluționată în favoarea celor chemați în judecată, însă dezvoltatorul a contestat decizia. Astfel, dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde se va decide definitiv. Magistrații au considerat necesară audierea directă a părților implicate înainte de pronunțarea unei hotărâri.

Avocata dezvoltatorului nu a făcut declarații

Reprezentanta dezvoltatorului imobiliar a declarat că nu poate oferi detalii despre proces, precizând că nu are mandat pentru a comenta public cauza.

Miză juridică și simbolică importantă

Cazul are o miză importantă nu doar din punct de vedere financiar, ci și simbolic, întrucât vizează limitele acțiunilor civice în raport cu proiectele imobiliare și responsabilitatea juridică a activiștilor implicați în contestarea acestora.

