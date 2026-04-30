A terorizat-o cu zeci de apeluri și mesaje! Tânăr din Cluj, arestat după ce și-a amenințat fosta concubină și a sfidat ordinul de protecție.

Un tânăr de 26 de ani din Viișoara a ajuns în arest preventiv, după ce și-ar fi hărțuit fosta concubină cu zeci de apeluri și mesaje, încălcând în mod repetat ordinul de protecție emis împotriva sa.

Amenințări cu moartea, apeluri în lanț și contacte obsesive, acestea sunt acuzațiile care au dus la reținerea și arestarea bărbatului, în urma unei intervenții rapide a polițiștilor din Câmpia Turzii.

Contact obsesiv și amenințări în serie

Potrivit anchetatorilor, primele fapte au fost documentate în data de 25 aprilie 2026. În doar câteva ore, între 13:30 și 18:00, tânărul ar fi contactat-o în mod repetat pe fosta concubină, trimițându-i numeroase mesaje text și vocale și apelând-o atât audio, cât și video.

În timpul acestor contacte, bărbatul ar fi proferat amenințări grave, inclusiv cu moartea, de natură să îi creeze femeii o stare de temere reală.

Ordin de protecție ignorat complet

Situația nu s-a oprit aici. La data de 27 aprilie, într-un interval extrem de lung, de la ora 02:00 până la 18:36, tânărul ar fi reluat comportamentul, continuând să o contacteze obsesiv, inclusiv prin aplicații online.

Astfel, spun anchetatorii, acesta nu doar că a continuat amenințările, dar a încălcat în mod repetat și măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis împotriva sa.

Reținut și dus direct în arest

În urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore în data de 28 aprilie.

Acesta a fost introdus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat instanței.

Decizia instanței, 30 de zile după gratii

La data de 29 aprilie 2026, tânărul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Turda.

Magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Un nou caz care arată cât de periculos devine abuzul

Cazul scoate în evidență modul în care conflictele din relațiile de cuplu pot escalada rapid, mai ales atunci când sunt ignorate măsurile legale de protecție. Anchetatorii subliniază că încălcarea ordinelor de protecție și amenințările repetate reprezintă un risc real pentru victime și sunt tratate cu maximă seriozitate.

CITEȘTE ȘI: