Scandal politic uriaș înainte de finala Eurovision. Concurentul Olandei, descalificat și interogat de poliție. Israelul a fost huiduit în semifinale.

Artistul olandez Joost Klein nu va participa la finala Eurovision de sâmbătă seara. Decizia a fost luată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune după ce o femeie din echipa de producție a scris o plângere pe numele artistului.

Artistul olandez Joost Klein nu va participa la finala Eurovision de sâmbătă seara/ Foto: joostklein - Facebook

Cântărețul olandez Joost Klein a lipsit vineri de la repetițiile Eurovision Song Contest în urma unui „incident”, a declarat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care organizează evenimentul.

Aceștia au declarat că artistul nu va participa nici în finala de sâmbătă, 11 mai. Joost Klein în vârstă de 26 de ani a ajuns unul dintre favoriți datorită cântecului excentric „Europapa”. Poliţia suedeză declarase anterior, sâmbătă, că un bărbat a fost interogat pentru că a ameninţat un angajat al Eurovision în interiorul Malmo Arena, după cea de-a doua semifinală a concursului, care a avut loc joi.

Persoana nu a fost reţinută, a precizat poliţia fără a da numele individului, adăugând însă că dosarul a fost transmis unui procuror. Potrivit presei, plângerea a fost depusă de o femeie.

„Artistul olandez Joost Klein nu va concura în Marea Finală a Eurovision Song Contest din acest an. Poliția suedeză a investigat o plângere făcută de o femeie membru al echipei de producție după un incident în urma performanței sale din semifinala de joi seară. În timp ce procesul legal își urmează cursul, nu ar fi potrivit ca acesta să continue în Concurs.

Am dori să precizăm că, spre deosebire de unele rapoarte media și speculații din rețelele sociale, acest incident nu a implicat niciun alt interpret sau membru al delegației. Menținem o politică de toleranță zero față de comportamentul inadecvat la evenimentul nostru și ne angajăm să oferim un mediu de lucru sigur și sigur pentru întreg personalul de la concurs. În lumina acestui fapt, comportamentul lui Joost Klein față de un membru al echipei este considerat a încălca regulile Concursului. Marea finală a celui de-al 68-lea Concurs Eurovision va continua acum cu 25 de cântece participante”, se arată în comunicatul transmis de EBU.

Cea de-a 68-a ediție a concursului întâmpină dificultăți. Mulți protestează față de participarea Israelului, din cauza războiului din Gaza.

Artistul din Olanda a fost vocal la conferința de presă de joi seară, care a reunit cele 10 țări reprezentate de artiștii din a doua semifinală, printre care Israel și Olanda.

Spre finalul conferinței, Golan, reprezentanta din Israel, a fost întrebată dacă crede că prezența sa la eveniment reprezintă un risc de securitate pentru ceilalți participanți. Moderatorul conferinței, prezentatorul suedez Jovan Radomir, i-a spus lui Golan că nu e obligată să răspundă la întrebare, dacă nu dorește. Klein a strigat cu voce tare: „De ce nu?”.

Proteste în Suedia

Joi, peste 10.000 de oameni au manifestat în orașul Malmo, din sudul Suediei, unde are loc competiția, împotriva participării Israelului.

Organizatorii Eurovision au rezistat apelurilor de a exclude Israelul din cauza războiului din Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie, argumentând că această competiție este un eveniment apolitic.

Reprezentanta Israelului, Golan, în vârstă de 20 de ani, s-a calificat joi în finală și a devenit una dintre favoritele caselor de pariuri pentru a câștiga competiția. Deși este considerată o favorită, artista a fost huiduită în timpul prestației din semifinala Eurovision.

La o conferință de presă de joi seară, mai mulți interpreți, printre care și Klein, și-au semnalat frustrarea că dezbaterea privind includerea Israelului, garantată după calificarea cântăreței Eden Golan în semifinale, ar putea umbri cel mai mare eveniment de muzică live din lume, scrie The Guardian.

